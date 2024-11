Provjerili smo što televizija znači poznatim licima: ''Ja sam još uvijek onaj čovjek koji dođe doma i legne pred televizor...''

Televizija je kao čarobni prozor u svijet koji ne možemo posjetiti – ili bolje rečeno, magični ekran koji nas vodi na nevjerojatne avanture! Bilo da gledamo najnoviju seriju, najuzbudljiviji sportski trenutak ili najnovije vijesti, televizija je tu da nas podigne, zabavi i, ponekad, iznenadi. Zato na Svjetski dan televizije, pogledajte što ona znači poznatim licima.

Zamislite samo: s jednim klikom na daljinski, možete biti u Parizu na Eiffelovom tornju, na Antarktiku ili primjerice koncertu. Televizija nas povezuje s cijelim svijetom, otkriva nam nove kulture, uvodi nas u zabavne igre – barem na nekoliko sati.



''Mislim da televizija dođe kao relax neki na kraju dana, ja doduše vrlo rijetko pratim i gledam televiziju, međutim svaki neki slobodan trenutak ipak se malo upali televizor i onda dođe kao za opuštanje, za razbibrigu, ne razmišljaš o ničemu i moram priznati da sam ljubitelj ovih nekih laganih tema'', priča Renata Končić Minea.



''Posebnu čar ima televizija jer nikad ne znaš do kraja kako će biti dok ne bude posve gotov'', dodao je Fabijan Pavao Medvešek.

Televizija nam je i prozor u svijet. A često u kući ispuni i onu tišinu.



''Televizija mi je najbolja prijateljica. Ja i u spavaćoj sobi imam televiziju, zaspem uz televiziju tako da televizija mi je vrlo, vrlo bitna'', govori Alka Vuica.

''Kod nas je televizija upaljena 24 sata dnevno kak se veli telka gori. Telka je naš prozor u svijet, je, stvarno je'', priča Javcques Houdek.

21. studenog televizije diljem svijeta, pa tako i naša slave svoj dan ali i jednu bitnu stvar. - da neupitno pridonose društvu. Ukazujući na društvenu nepravdu, govor mržnje, klimatska pitanja te u jednakoj mjeri nudeći ljudima potporu i razbibrigu u teškim vremenima.

''Televizija je moja prva ljubav, to je posao koji volim i ne znam što bih radila drugo osim radila na televiziji'', priznaje Romina Knežić.



''Najljepši dio mog posla je kada uspijemo ostvariti te ciljeve, dakle da se dogodi ili neka optužnica ili sudska presuda ili čak nekome promijenimo život, pomognemo u pitanju zdravstva'', govori Ema Branica.

Svake nedjelje u Supertalentu gledamo i Maju Šuput. A najgledaniji show u Hrvatskoj bio je tema i nedavnog Majinog druženja s legendarnim Matom Mišom Kovačem.



''Rekao je više puta da ta televizija meni toliko dobro stoji, pohvalio je Supertalent iznimno više puta, da jako to gleda'', otkrila je Maja Šuput.

Iza ekrana često je još uzbudljivije. A prvi susret s televizijom posebno se pamti.



''To mi je baš bilo poprilično stresno, nisam bila sigurna znam li ja sve o tome. Tema je bila o trudnici koja je dobila otkaz zato što je trudna, to je bila dosta ozbiljna tema za jednog početnika, baš sam bila sva u stresu'', priča Ema Branica.



''Sjećam se mog dolaska u studio In magazina i onu tremu koju sam imala. I neću nikad zaboraviti riječi našeg producenta gore iz režije - Opusti se pričaj kao da smo na kavi. Zamisli da nema kamera, ja unutra onako sva i uopće nema te opuštenosti. Trebalo mi je mjesec dva'', priznaje Minea.

Televizija vas može smjestiti i u neka davna vremena. Pa su tako primjerice članovi žirija MasterChefa za potrebe jednog snimanja postali i kraljevski kušači. A za to je bilo potrebno i puno rada.

S velikom moći dolazi i velika odgovornost. Televizija je pouzdan i vjerodostojan medij, može nas oblikovati, učiti i zabavljati, ali važno je da odaberemo s pažnjom što ćemo gledati. Tako ćemo svi biti "televizijski majstori" – sretni, informirani i uvijek u trendu!



''Ja sam još uvijek onaj čovjek koji dođe doma i legne se pred televizor i volim to. Najviše volim gledat sport, a volim gledat sve, pogledam si te domaće serije, sviđa mi se što ima domaćeg programa'', priznaje Filip Juričić.

Dakle, slavimo televiziju, našeg nesvjesnog vodiča kroz svijet fantazije, stvarnosti, smijeha i mudrosti – jer, tko bi mogao odoljeti njenoj čaroliji?

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 inMagazin Jedan dan s novom pjevačicom Magazina: ''Opet će mi suze doći na oči, ovo nije trebalo biti ovoliko emotivno...''

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Miljenica regije očarala u leopard-haljini ispod koje nije nosila grudnjak, ova kreacija za nju je bila pun pogodak!