Akteri ove naše priče odlučili su proslaviti pomalo zaboravljenu namirnicu!

Pir je vrsta pšenice koja je poznata od davnina. Ovu pomalo zaboravljenu namirnicu odlučili su proslaviti akteri naše iduće priče, koji su od nje napravili dva proizvoda - tjesteninu od integralnog pirova brašna i integralni pirov griz. S njima se predstavljaju u projektu Startaj Hrvatska, a priču vam donosi naša Matea Slogar za In magazin.

Iako se često kaže da je poljoprivreda kruh sa sedam kora, Helena i Danijel iz Istre ipak su se s njom uhvatili u koštac i krenuli u životni zaokret.



''Prije nego što smo se počeli zajedno baviti poljoprivredom radili smo jedno vrijeme na jednoj velikoj farmi. Nekako on ima veliku ljubav prema poljoprivredi, ja sam imala želju ne raditi dosadan uredski posao svaki dan isto i to se spojilo da smo zajedno krenuli s tim povrćem'', priča Helena Krpan Carić.



''Pomidori, paprike, lubenice, dinje, jagode, kukuruz i pir'', dodaje Danijel Carić.



''Ja sam nasljedio OPG od mog pokojnog strica i nisam htio da to propadne, da ostavim sve to tako, bila mi je želja nastaviti s tim raditi'', dodao je Danijel Carić.



''Nastavio je s tim žitaricama, ali ih je prodavao kao stočnu hranu. U nekom trenutku je od nekog poznanika vidio pir, to mu je izgledalo zanimljivo, to nije vidio u okolici, jedne godine je to zasadio i on je buknuo u potpunosti izrastao je veći od Danijela'', priča Helena.



Tada su se bacili na posao. Nakon što se pir požanje, treba ga ljuštiti. Bračni par razmišljao je o preradi i kupovini mlina. Prijavili su se za sredstva iz EU fondova i nabavili strojeve, a zatim je počelo eksperimentiranje.



''Sa svime od ljuštilice, do mlina do stroja za tjesteninu sušenja baš smo mozgali dosta'', kaže Helena.



I na taj način došli do odluke da će raditi tjesteninu od integralnog pirova brašna i integralni pirov griz.

''To su proizvodi od cjelovitog zrna znači sadržavaju sve te dobrobiti koje žitarica pir ima - minerale, vlakna, bogati su bjelančevinama'', priča Helena.

Inspiracija za griz došla je nakon što su dobili drugo dijete.



''To je mješavina napravljena od integralne pirove krupice, unutra je rogač i mljevene sjemenke buče i suncokreta, chia sjemenke, može se raditi na vodi, biljnom mlijeku ili običnom prigodan je za sve vrste dobne skupine i sve vrste potrošača, za vegane, male bebe od početka dohrane'', objasnila je Helena.



Njihova tjestenina od integralnog pirova brašna odlično ide uz razne umake.



''Izlazi na brončani kalup gdje se tjestenina sama po sebi ne zagrijava nego ide hladna van i poslije se suši u sušari, sporo sušeno tako da ostanu svi proteini i hranjivi sastojci sve ostane unutra'', dodao je Danijel.



S ova dva proizvoda bračni par Carić predstavlja se u projektu Startaj Hrvatska, a cijelu njihovu priču ne propustite pratiti ove nedjelje u emisiji koja daje vjetar u leđa malim hrvatskim poduzetnicima.

