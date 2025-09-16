Thompsonova nećakinja oglasila se prvi put nakon vjenčanja: ''Najveći strah mi je bio...''

Lejdi Perković oglasila se prvi put nakon vjenčanja s Ivanom Jarnecom, podijelila je video njihova prvog plesa.

Lejdi Perković, hrvatskoj javnosti poznatija kao nećakinja Marka Perkovića Thompsona, oglasila se na društvenim mrežama prvi put nakon vjenčanja s našim plesačem Ivanom Jarnecom.

Sretna Lejdi podijelila je cijelu snimku njihova prvog plesa, koji je oduševio Hrvatsku, a osmislio ga je Ivan. Na sebe je posebno bila ponosna Lejdi, koja je prije svadbe s Ivanom odradila brojne treninge.

Prvi ples Lejdi Perković i Ivana Jarneca - 3 Foto: Screenshot

''Naš prvi ples! Iskreno da vam kažem, nadmašila sam samu sebe. Prije svadbe, najveći strah mi je bio hoću li dobro odraditi prvi ples. Kad sam stala na kraj plesnog podija, poveo me neki adrenalin i nisam vidjela nikog oko sebe osim Ivana. Tu sam rekla: 'Idem odraditi najbolje što mogu.' Moj Ivan (trener), koji je zaslužan za cijelu ovu predivnu koreografiju, mi je na kraju prvog plesa rekao da sam odradila bolje nego na bilo kojem treningu, nisam očekivala da ću to čuti, da sam bila baš toliko dobra. Ponovila bih opet, al mislim da ovako više ne mogu otplesati, tako da se vraćam na plesne treninge. Ako želite ovako otplesat prvi ples kao ja, javite se Ivanu'', napisala je Lejdi.

''Cijela sala nije skinula osmijeh s lica'', ''To je to najbolji prvi ples koji sam ikada vidjela, bravooo'', ''Zaista predivno za vidjeti, svaka čast, skidam kapu, same riječi hvale'', ''Vaš ples je najljepši 'prvi ples' što sam vidjela u životu. Predivno! Čestitam od srca'', ''Ma svaka riječ je suvišna'', nahvalili su ih njeni pratitelji.

Vjenčanje Ivana Jarneca i Lejdi Perković - 9 Foto: Instagram

Lejdi Perković - 1 Foto: Lejdi Perković/Instagram

Vjenčanje Ivana Jarneca i Lejdi Perković - 4 Foto: Instagram

Lejdi Perković, Ivan Jarnec Foto: Instagram

Vjenčanje Ivana Jarneca i Lejdi Perković - 3 Foto: Instagram

