Tijesni korzet stisnuo je atribute najpoznatije plavuše, a dramatični prorezi još su zanimljiviji

Neobična haljina glumice Margot Robbie dostojna je divljenja. Kako se vama sviđa, recite nam u anketi.
Svojim izdanjem na crvenom tepihu ukrala je sve poglede.
Za ovu posebnu prigodu Robbie je odabrala crno-bijelu haljinu izrazito odvažnog kroja. Duboki dekolte i dramatično visoki prorezi sa strane otkrivali su gotovo cijele noge, dok je kontrast crnih i bijelih panela dodatno naglašavao siluetu.
Margot Robbie - 6 Foto: Profimedia
Margot Robbie - 4 Foto: Profimedia
Ovaj efektan komad savršeno je spojio eleganciju i provokativnost, zbog čega je bio jedan od najupečatljivijih modnih trenutaka večeri, no doimalo se kako glumica u stisnutom bijelom korzetu jedva diše.
Margot Robbie - 5 Foto: Profimedia
Glumica je uz haljinu nosila jednostavne, ali upečatljive modne dodatke – elegantne crne sandale s visokom potpeticom i diskretni nakit koji je naglasio sofisticiranost looka, a da pritom nije odvlačio pažnju sa same haljine. Kosu je podigla u chic punđu s nekoliko opuštenih pramenova koji su dodatno zaokružili glamurozni dojam.
Margot Robbie - 2 Foto: Profimedia
Margot Robbie - 3 Foto: Profimedia
Na nedavnu premijeru Margot je stigla u haljini ispod koje se vidjelo baš sve, fotografije pogledajte OVDJE.
Margot Robbie - 7 Foto: Profimedia
Podsjetimo, Margot je krajem 2024. godine rodila svoje prvo dijete. Više pročitajte OVDJE.
Margot Robbie - 7 Foto: Profimedia
Margot Robbie - 2 Foto: Profimedia
