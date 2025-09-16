Tijesni korzet stisnuo je atribute najpoznatije plavuše, a dramatični prorezi još su zanimljiviji

Neobična haljina glumice Margot Robbie dostojna je divljenja. Kako se vama sviđa, recite nam u anketi.

Australska glumica Margot Robbie ponovno je dokazala da je modna ikona, pojavivši se na premijeri svog novog filma ''A Big Bold Beautiful Journey''.

Svojim izdanjem na crvenom tepihu ukrala je sve poglede.

Za ovu posebnu prigodu Robbie je odabrala crno-bijelu haljinu izrazito odvažnog kroja. Duboki dekolte i dramatično visoki prorezi sa strane otkrivali su gotovo cijele noge, dok je kontrast crnih i bijelih panela dodatno naglašavao siluetu.

Ovaj efektan komad savršeno je spojio eleganciju i provokativnost, zbog čega je bio jedan od najupečatljivijih modnih trenutaka večeri, no doimalo se kako glumica u stisnutom bijelom korzetu jedva diše.

Glumica je uz haljinu nosila jednostavne, ali upečatljive modne dodatke – elegantne crne sandale s visokom potpeticom i diskretni nakit koji je naglasio sofisticiranost looka, a da pritom nije odvlačio pažnju sa same haljine. Kosu je podigla u chic punđu s nekoliko opuštenih pramenova koji su dodatno zaokružili glamurozni dojam.

Na nedavnu premijeru Margot je stigla u haljini ispod koje se vidjelo baš sve, fotografije pogledajte OVDJE.

Podsjetimo, Margot je krajem 2024. godine rodila svoje prvo dijete. Više pročitajte OVDJE.

