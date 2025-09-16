Ivana Mišerić objavila rijetku fotku s partnerom, kojeg drži podalje od medija

Ivana Mišerić objavila je rijetku fotografiju s partnerom Draženom Kovačevićem.

Radijska voditeljica Ivana Mišerić, koja je proteklih tjedana velika tema medija zbog promjene posla, ima velik razlog za slavlje.

Naime, napunila je 40 godina, a tim povodom na Instagramu je podijelila nekoliko fotografija i uspomena od prošlih rođendana.

Među njima je bila i fotografija s partnerom Draženom Kovačevićem, kojeg rijetko pokazuje.

''Jučer napunila 40! Hvala svima na čestitkama. Jako ste me razveselili! Jedna fotkica puhanja od sinoć... I presjek mojih najdražih rođendana koji su ostali zabilježeni. Zadnja fotka zapravo nije rođendanska… ali je jedna od prvih s mojih početaka na ovom svijetu. Pa nek mi ostane tu'', napisala je Ivana.

Ivana Mišerić, Dražen Kovačević Foto: Instagram

Ivana Mišerić, Dražen Kovačević Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Oženio se sin Željke Markić! Ponosna majka podijelila je djelić atmosfere s emotivnom porukom

Otkako je 2020. godine prekinula vezu s poduzetnikom Sandrom Murom, voditeljica je pokušavala svoj privatni život držati dalje od javnosti. Još na ljeto 2021. u intervjuima je otkrila kako je u njezin život ušao novi muškarac, no dugo nije odavala ništa više od toga o svojoj novoj ljubavi. Više o Draženu pročitajte OVDJE.

Ivana Mišerić Foto: Instagram

Ivana Mišerić Foto: Instagram

Podsjetimo, Mišerić je s kolegama s radija, Filipom Hanom i Brunom Bucićem, prešla na bravo!. Više o radijskom transferu koji je uzdrmao Hrvatsku čitajte OVDJE.

Ivana Mišerić Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Galerija 22 22 22 22 22

Pogledaji ovo Celebrity Chef Vukadin o obitelji, koja je njegova najveća motivacija: ''Oni su moje sidro i razlog zbog kojeg guram naprijed!''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Thompsonova nećakinja oglasila se prvi put nakon vjenčanja: ''Najveći strah mi je bio...''

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Nekad i sad Sjećate li se gdje se proslavila Žanamari? Pogledajte koliko se promijenila od tada!

Pogledaji ovo Nekad i sad Šokantna transformacija! Seks-bomba zbog najteže uloge dosad udebljala se 13 kilograma