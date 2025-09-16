Ivana Mišerić objavila rijetku fotku s partnerom, kojeg drži podalje od medija

Ivana Mišerić objavila je rijetku fotografiju s partnerom Draženom Kovačevićem.
Naime, napunila je 40 godina, a tim povodom na Instagramu je podijelila nekoliko fotografija i uspomena od prošlih rođendana.
Među njima je bila i fotografija s partnerom Draženom Kovačevićem, kojeg rijetko pokazuje.
''Jučer napunila 40! Hvala svima na čestitkama. Jako ste me razveselili! Jedna fotkica puhanja od sinoć... I presjek mojih najdražih rođendana koji su ostali zabilježeni. Zadnja fotka zapravo nije rođendanska… ali je jedna od prvih s mojih početaka na ovom svijetu. Pa nek mi ostane tu'', napisala je Ivana.
Ivana Mišerić, Dražen Kovačević Foto: Instagram
Ivana Mišerić, Dražen Kovačević Foto: Instagram
Otkako je 2020. godine prekinula vezu s poduzetnikom Sandrom Murom, voditeljica je pokušavala svoj privatni život držati dalje od javnosti. Još na ljeto 2021. u intervjuima je otkrila kako je u njezin život ušao novi muškarac, no dugo nije odavala ništa više od toga o svojoj novoj ljubavi. Više o Draženu pročitajte OVDJE.
Ivana Mišerić Foto: Instagram
Ivana Mišerić Foto: Instagram
Podsjetimo, Mišerić je s kolegama s radija, Filipom Hanom i Brunom Bucićem, prešla na bravo!. Više o radijskom transferu koji je uzdrmao Hrvatsku čitajte OVDJE.
Ivana Mišerić Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
