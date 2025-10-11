Grlio ju je i ljubio... Ovo je posljednja snimka Halida i njegove supruge Sejde

Pojavila se posljednja snimka Halid Bešlića i njegove supruge Sejde, intervju se snimao u njegovom rodnom mjestu.

Prije četiri mjeseca objavljen je intervju s Halidom Bešlićem koji se snimao u njegovom rodnom mjestu, zaseoku Vrapci u selu Knežina kraj Sokoca.

U dvorištu obiteljske kuće u kojoj je odrastao sagradio je novu kuću, skromnu vikendicu u koju se vraćao kako bi se odmorio i napunio baterije.

Halid i Sejda Bešlić Foto: V.M. Tauber/Cropix

Novinare je tamo ugostio sa suprugom Sejdom, a bila je to ujedno i njihova posljednja javna snimka koja sada tjera suze na oči.

Sejda je Halida dočekala na klupici u hladu, a on joj je prišao te ju zagrlio i poljubio u glavu.

Halid je preminuo u bolnici nakon borbe s bolešću, a istodobno kad i pokojni pjevač, u bolnici je zbog bolesti bila i njegova supruga Sejda, no kako je za Blic poručio prijatelj Halidova sina Dine, izašla je iz bolnice.

"Je, izašla je iz bolnice. Hvala Bogu, sve je dobro, ide nabolje", izjavio je Dinin.

Halid Bešlić Foto: Vladimir Ivanov / CROPIX

Halid Bešlić - 1 Foto: Dario Horvat

"Bilo je prelijepo, nastavlja se sve to. U nedjelju će u čitavoj Bosni i Hercegovini organizirati isto u 17 sati", poručio je.

Sejda i Halid bili su hospitalizirani u istoj bolnici, a liječnici su ju smjestili u sobu do supruga.

Riječi koje je Sejda izgovorila nakon smrti supruga mnogima su slomile srce. Više pročitajte OVDJE.

Halid i Sejda Bešlić (Foto: Dnevnik.hr) Foto: DNEVNIK.hr

Halid i Sejda upoznali su se krajem 1970-ih dok je on tek gradio karijeru i snimao prve singlove, a ona radila u tvornici čokolade. Vjenčali su se 1977. nakon samo šest mjeseci veze i započeli zajednički život. Više o njihovoj ljubavi čitajte OVDJE.

Idete li i vi? Ovi hrvatski gradovi u nedjelju pjevaju u čast Bešliću, više informacija saznajte OVDJE.

Fanovi Halida Bešlića u Sarajevu - 1 Foto: Armin Durgut/PIXSELL

