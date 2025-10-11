Anamarija Asanović uz fotku s vjenčanja sa zgodnim poduzetnikom otkrila lijepu vijest!

Anamarija Asanović čestitala je suprugu Ivanu Karačiću prvu godišnjicu braka.
Naime, ona i njen suprug Ivan Karačić slave prvu godišnjicu braka, a tim povodom čestitala mu je zajedničkom fotografijom s vjenčanja na Instagramu.
''1.'', napisala je kratko u opisu.
''Stvarno sam ispunjena i to je to. Ne znam šta više reći o tome. Mislim da se vidi i na meni da sam sretna i amo reći opuštenija'', rekla je ljetos za IN magazin.
Anamarija Asanović i Ivan Karačić - 1 Foto: Instagram
Podsjetimo, Anamarija i Ivan vjenčali su se početkom listopada 2024. Slavlje se održavalo u restoranu Adriatic u splitskoj ACI-jevoj marini, koju svi i dalje zovu "Restoran kod Graše" premda već neko vrijeme nije u vlasništvu Zorana Graše, oca popularnoga splitskog glazbenika.
Anamarija Asanović i Ivan Karačić - 2 Foto: Instagram
Anamarija Asanović i Ivan Karačić - 1 Foto: Instagram
Među dvjestotinjak uzvanika našli su se i Slaven Bilić s partnericom Ivanom, Igor Štimac, Milan Rapaić, Nikola Jurčević, Tonči Gabrić i veliki obiteljski prijatelji, bračni par Mario Budimir i Doris Dragović.
In Magazin: Anamarija Asanović - 1 Foto: DNEVNIK.hr
In Magazin: Anamarija Asanović - 2 Foto: DNEVNIK.hr
In Magazin: Anamarija Asanović - 3 Foto: DNEVNIK.hr
Nakon obreda vjenčanja u crkvi svetog Stjepana na splitskom Sustipanu slavlje je do dugo u noć nastavljeno u obližnjem restoranu, koji su za svoj dan odabrali i Petar Grašo i Hana Huljić te Marko i Iris Livaja. Ekskluzivne prizore s vjenčanja snimio je naš IN magazin, pogledajte ih OVDJE.
In Magazin: Anamarija Asanović - 4 Foto: DNEVNIK.hr
In Magazin: Anamarija Asanović - 5 Foto: DNEVNIK.hr
In Magazin: Anamarija Asanović - 6 Foto: DNEVNIK.hr
Zadarski ugostitelj Ivan Karačić Anamariji je srce ukrao prošlog proljeća, a za IN magazin prije nekoliko mjeseci otkrila je i čime ju je osvojio.
''Osvojio me svojom iskrenošću, otvorenošću i uopće razmišljanju u istom smjeru'', dodala je.
''Ne znam, malo se sramim. Stvarno nisam navikla o tome govoriti. Sretna sam i zaljubljena. Napokon sam našla nekoga tko će rasti uz mene, nekoga tko me baš usrećuje'', rekla je jednom kratko za IN magazin.
Anamarija Asanović i kći Foto: Josip Moler/Cropix
Anamarija Asanović - 2 Foto: Instagram
Anamarija Asanović - 1 Foto: Instagram
Inače, Anamarija iz veze s Marinom Siriščevićem ima i kćerkicu Zorku.
