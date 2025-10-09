Bio je zvijezda u usponu i nasmijavao mnoge, no borba s depresijom bila je jača

David Strickland bio je nova zvijezda američke humoristične televizije, no borba s bolestima prerano je okončala njegov život.

Hollywood često nije mjesto za osobe koje se bore s mentalnim zdravljem, a nerijetko teret slave ih pojede i na kraju završe prerano.

David Strickland trebao je postati jedno od najpoznatijih lica američke televizije kasnih devedesetih. Bio je mlad, duhovit, šarmantan i pun potencijala, no iza osmijeha i karijere u usponu, skrivala se teška borba s mentalnim zdravljem, koja je na kraju završila tragično.

Rođen 14. listopada 1969., David je odrastao u obitelji vojnih korijena. Zbog očeva posla često se selio i djetinjstvo proveo između New Yorka, Kalifornije i Europe, no već u u tinejdžerskim godinama pokazivao je izniman smisao za humor i glumu. Nakon školovanja u Los Angelesu počeo je pohađati satove glume i tražiti prve prilike na televiziji.

Početkom devedesetih pojavio se u nekoliko popularnih serija, uključujući "Roseanne", "Mad About You" i "Dave’s World", no pravu je prekretnicu doživio sredinom devedesetih kada je dobio stalnu ulogu u tada novoj NBC-ovoj seriji "Odjednom Susan", uz Brooke Shields.

U sitcomu koji će ubrzo postati hit Strickland je tumačio lik Todda Stitesa, simpatičnog i pomalo neodgovornog glazbenog kritičara u redakciji magazina, a zbog besprijekornog komičnog tajminga, prirodne topline i karizme publika ga je odmah zavoljela. Kritičari su ga opisivali kao novu zvijezdu sitcoma i predviđali mu veliku budućnost u Hollywoodu, a čak se počelo govoriti o mogućim filmskim projektima i samostalnim komičnim ulogama.

Iza scene Strickland se borio s bipolarnim poremećajem, koji mu je dijagnostificiran još ranije, a povremeno su mu se pojavljivale epizode duboke depresije.

Bio je iskren o svojoj borbi i godinama se liječio terapijom i antidepresivima, uz povremene boravke u rehabilitacijskim centrima zbog problema s alkoholom i drogom. Njegovi prijatelji iz industrije govorili su da je David bio nevjerojatno empatičan, duhovit i pažljiv, ali da su "tihi dani između smijeha znali biti vrlo mračni".

U privatnom životu David je bio diskretan i skroman. Bio je poznat po bliskom prijateljstvu s Brooke Shields, svojom kolegicom iz serije, koja je kasnije priznala da su imali posebnu povezanost i duboko međusobno poštovanje. Jedno vrijeme je bio u vezi s Tiffani Thiessen, koja je godinama kasnije priznala da je bio jedna od najnježnijih i najiskrenijih duša koje je upoznala, otkrivši kako se teško oporavila od ove tragedije.

Unatoč uspjehu, borba s depresijom nikada nije posve nestala. U tjednima prije smrti, navodno se ponašao vedro i optimistično, pripremajući se za snimanje nove epizode serije, zbog čega je vijest koja je uslijedila šokirala sve.

Dana 20. ožujka 1999. s kolegom Andyjem Dickom otišao je u Las Vegas gdje je tri dana proveo u neprestanom partijanju u striptiz klubovima. Nakon prijave u motelu, proveo je vrijeme s prostitukom i popio šest boca piva, nakon čega je napisao oproštajno pismo i objesio se. Imao je samo 29 godina.

Kako se nije pojavio na setu serije, Brooke Shields je unajmila privatnog detektiva koji je pronašao njegovo tijelo dva dana kasnije.

Njegov tragičan kraj šokirao je Hollywood, a ponajviše njegove kolege iz "Odjednom Susan". Smrt njegovog lika Todda Stitesa uključena je u finalnu epizodu treće sezone, u kojoj je Shieldsičin lik Susan očajnički pokušavala doći do njega, nakon što se nije javljao na poruke. Kako je epizoda tekla, Susan je saznala sve više dobrih dijela koje je Todd napravio, sve do trenutka kada ju je nazvala policija i izvijestila o njegovoj sudbini.

"Bogovi komedije su pogledali dolje u tebe i nasmijali", stajalo je na kraju te epizode, za koju su mnogi pisali da je jedna od najemotivnijih epizoda u povijesti američkih sitcomova.

David Strickland ostavio je iza sebe nasljeđe talenta, iskrenosti i borbe s vlastitim demonima. Njegova priča danas služi kao podsjetnik da slava i uspjeh ne znače nužno i unutarnji mir, te da razgovor o mentalnom zdravlju mora biti otvoren – čak i (ili pogotovo) u svijetu zabave.

