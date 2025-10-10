Zvijezda Kumova podijelila prvu fotografiju s kćerkicom, koju je rodila ove godine!

Mirna Mihelčić na svom Instagramu podijelila je fotografiju s kćerkicom Zorom koju je rodila ove godine.
Mirna i Zora pozirale su pored mora, a naša glumica bebu je držala u naručju.
Trudnoću je uspješno skrivala od javnosti, kao i detalje o partneru, a rodila je u ožujku ove godine.
''Ime je dobila po mojoj majci Zorani, tako da nije bilo prevelikog razmišljanja'', rekla nam je Mirna.
Mirna Mihelčić - 1 Foto: Vedran Peteh/Cropix
Od javnosti je uspjela sakriti cijelu trudnoću. Kako joj je to uspjelo?
''Jako me nasmije svaki put kad čujem da sam rodila u tajnosti i da sam trudnoću sakrivala jer je to daleko od istine. Nisam objavljivala trudnoću na društvene mreže niti davala izjave za novine, ali to ne radim ni inače kada je u pitanju moj privatni život. Moju trudnoću su svi vidjeli u seriji ''Kumovi''. Snimala sam skoro do kraja trudnoće tako da se ista nije baš mogla sakriti.''
Mirna Mihelčić Foto: Nova TV
Mirna Mihelčić i Lovro Kondža Foto: Nova TV
