Zvijezda Kumova podijelila prvu fotografiju s kćerkicom, koju je rodila ove godine!

Mirna Mihelčić na svom Instagramu podijelila je fotografiju s kćerkicom Zorom koju je rodila ove godine.

Naša glumica Mirna Mihelčić, koja je mnogima najpoznatija kao Matija iz serije Kumovi, obradovala je pratitelje na društvenim mrežama novim fotografijama s kćerkicom Zorom.

Mirna i Zora pozirale su pored mora, a naša glumica bebu je držala u naručju.

Trudnoću je uspješno skrivala od javnosti, kao i detalje o partneru, a rodila je u ožujku ove godine.

''Ime je dobila po mojoj majci Zorani, tako da nije bilo prevelikog razmišljanja'', rekla nam je Mirna.

Mirna Mihelčić - 1 Foto: Vedran Peteh/Cropix

Pogledaji ovo Zanimljivosti Idete li i vi? Ovi hrvatski gradovi u nedjelju pjevaju u čast Bešliću

Od javnosti je uspjela sakriti cijelu trudnoću. Kako joj je to uspjelo?

''Jako me nasmije svaki put kad čujem da sam rodila u tajnosti i da sam trudnoću sakrivala jer je to daleko od istine. Nisam objavljivala trudnoću na društvene mreže niti davala izjave za novine, ali to ne radim ni inače kada je u pitanju moj privatni život. Moju trudnoću su svi vidjeli u seriji ''Kumovi''. Snimala sam skoro do kraja trudnoće tako da se ista nije baš mogla sakriti.''

Mirna Mihelčić Foto: Nova TV

Mirna Mihelčić i Lovro Kondža Foto: Nova TV

U trudnoći je imala i teških trenutaka, a o čemu se radi pročitajte u intervjuu OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Internetom se proširila neugodna snimka folk-zvijezde i njene kćeri

Kako izgleda njen partner pogledajte OVDJE.

Galerija 13 13 13 13 13

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Udala se s 21 godinom, a onda sve iznenadila objavom da je postala majka

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Nekad i sad Omiljena glumica nekad je nosila modni detalj kojeg mnogi roditelji brane svojoj djeci

Pogledaji ovo inMagazin Maja Šuput o bliskom odnosu sa Splićaninom Šimom: ''Narod je izglasao!''