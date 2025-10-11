Pretraži
zamalo je stradala

Uznemirujući incident na koncertu pop-zvijezde, intervenirala je i policija

Piše J. C. , Danas @ 11:48 Celebrity komentari
Billie Eilish Billie Eilish Foto: Screenshot

Internetom su se proširile uznemirujuće snimke s koncerta mlade pjevačice Billie Eilish, za sve je kriv mladić iz publike.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
David i Victoria Beckham zaplesali u izlasku, on joj posvetio romantične riječi
iskre frcaju kao prvog dana
Internet bruji o novom strastvenom videu Davida i Victorije Beckham
Incident na koncertu Billie Eilish, pjevačica je zamalo stradala
zamalo je stradala
Uznemirujući incident na koncertu pop-zvijezde, intervenirala je i policija
Jelena Rozga održala koncert u Osijeku u pripijenoj haljini
kakva linija!
Bez ijedne mane! Zbog pripijene haljine Jelene Rozge Osječani su na tren zanijemili
Anamarija Asanović čestitala suprugu Ivanu Karačiću prvu godišnjicu braka
pronašla sreću
Anamarija Asanović uz fotku s vjenčanja sa zgodnim poduzetnikom otkrila lijepu vijest!
Marija Miholjek intervju povodom 20 godina Nove TV
''nisam ovo ni sanjala''
Marija Miholjek prisjetila se prvog dana emitiranja Dnevnika Nove TV: ''Bio je to veliki ispit za Petra i mene''
Ponovno smo pokušali doznati jesu li Maja Šuput i Gospodin Savršeni u vezi!
''odgovorit će on vama!''
Maja Šuput o bliskom odnosu sa Splićaninom Šimom: ''Narod je izglasao!''
Tko je sin Halida Bešlića, Dino Bešlić?
''Djelujem iz sjene...''
Tko je sin jedinac Halida Bešlića? Zadesila ga je slična sudbina kao i oca
Hrvatska pjeva za Halida Bešlića u nedjelju, evo u kojim gradovima
Hrvatska za Halida!
Idete li i vi? Ovi hrvatski gradovi u nedjelju pjevaju u čast Bešliću
Josipa Perišić proslavila 13. rođendan sina Leonarda
zajedno od 2012.
Slavlje u obitelji Perišić! Ponosna Josipa pohvalila se fotografijama iz njihova doma
Peđa Jovanović stiže u zagrebačku Arenu 21. veljače
imamo i datum
Jedan od najtraženijih pjevača u regiji stiže u zagrebačku Arenu: ''Bit će to večer ispunjena emocijama''
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Tri udruge podnijele prijavu protiv Marka Perkovića Thompsona
zbog ustaškog pozdrava
Tri udruge podnijele prijavu protiv Thompsona, među njima i jedna braniteljska
Ponuda stambenih nekretnina preslaba — usporavanje tržišta, ali bez velikih padova
Dnevnik Nove TV otkriva cijene najma
Tržište usporava, što se događa s cijenama nekretnina? "To je glavni uzrok..."
Crnogorski MVP odgovorit će na diplomatsku notu Zagreba kad prikupi informacije
vlasnička prava
Hrvatska susjedima uputila diplomatsku notu, traži povrat imovine: Stigao odgovor
show
Hrvatska pjeva za Halida Bešlića u nedjelju, evo u kojim gradovima
Hrvatska za Halida!
Idete li i vi? Ovi hrvatski gradovi u nedjelju pjevaju u čast Bešliću
Mirna Mihelčić podijelila fotografiju s kćerkicom Zorom
pa preslatke su!
Zvijezda Kumova podijelila prvu fotografiju s kćerkicom, koju je rodila ove godine!
Ponovno smo pokušali doznati jesu li Maja Šuput i Gospodin Savršeni u vezi!
''odgovorit će on vama!''
Maja Šuput o bliskom odnosu sa Splićaninom Šimom: ''Narod je izglasao!''
zdravlje
5 najzdravijih narezaka za sendviče i slično
Često se nalaze na našim stolovima
5 najzdravijih narezaka za sendviče i slično
Osobe koje koriste kanabis imaju čak četiri puta veći rizik od razvoja ove bolesti!
Alarmantni podaci iz Beča
Osobe koje koriste kanabis imaju čak četiri puta veći rizik od razvoja ove bolesti!
Polipi: Izrasline koje mogu prerasti u rak, evo što trebate znati o njima
Čak 40 % ljudi ih ima na jednom organu
Polipi: Izrasline koje mogu prerasti u rak, evo što trebate znati o njima
zabava
Dobili pritužbu susjeda zbog buke, no nije im bilo jasno tko ju proizvodi
Ubrzo su našli krivca
Dobili pritužbu susjeda zbog buke, no nije im bilo jasno tko ju proizvodi
"Znaš što bih ti radio?": Odgovorila na tipičnu balkansku poruku i nasmijala regiju
LOL
"Znaš što bih ti radio?": Odgovorila na tipičnu balkansku poruku i nasmijala regiju
Stara fotografija iz Osijeka nasmijala društven mreže, a za sve je kriv detalj u pozadini
Urnebesno
Stara fotografija iz Osijeka nasmijala društvene mreže, a za sve je kriv detalj u pozadini
tech
Stvari ne idu po planu za Teslu: U tvornicama se gomilaju tijela bez ruku
Problemi za Muska
Stvari ne idu po planu za Teslu: U tvornicama se gomilaju tijela bez ruku
Europski inženjeri stvaraju oružje budućnosti – raketu koja jednim udarom može zaustaviti roj ruskih dronova
Već se koristi u Ukrajini
Europski inženjeri stvaraju oružje budućnosti – raketu koja jednim udarom može zaustaviti roj ruskih dronova
Policajac u šoku nakon što je zavirio u vozilo: Zaustavio je automobil zbog prekršaja, a nije mogao naplatiti kaznu
Sve objavili na Facebooku
Policajac u šoku nakon što je zavirio u vozilo: Zaustavio je automobil zbog prekršaja, a nije mogao naplatiti kaznu
sport
Engleska razmontirala protivnika: Ovo nisu uspjeli od 1987. i Jugoslavije
Zanimljivo
Engleska razmontirala protivnika: Ovo nisu uspjeli od 1987. i Jugoslavije
Farski otoci razbili Crnu Goru 4:0 u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo
Debakl!
Nevjerojatan rezultat u hrvatskoj skupini: Povijesni poraz naših susjeda
Njemačka prijeti Hrvatskoj: Vatreni više nemaju prava na pogrešku u kvalifikacijama
ne izgleda dobro
Njemačka prijeti Hrvatskoj: Vatreni više nemaju prava na pogrešku u kvalifikacijama
tv
MasterChef: Čak osmero kandidata odlazi u stres test: "Pokažite da vam je mjesto u MasterChefu!“
BORBA
Čak osmero kandidata odlazi u stres test: "Pokažite da vam je mjesto u MasterChefu!“
Kumovi: Sve je priznala - hoće li napokon moći mirno spavati?
KUMOVI
Kumovi: Sve je priznala - hoće li napokon moći mirno spavati?
Skrivena sudbina: Sigurno će se pomiriti ako ga izbodu
SKRIVENA SUDBINA
Sigurno će se pomiriti ako ga izbodu
putovanja
Željeznička stanica usred stambene zgrade: Pogledajte kako vlak prolazi između šestog i osmog kata
Uzbudljivo!
Željeznička stanica usred stambene zgrade: Pogledajte kako vlak prolazi između šestog i osmog kata
Odlična ideja za ručak: Turske okruglice u kremastom umaku koje odlično pašu uz pire od krumpira
Puretina na tanjuru
Odlična ideja za ručak: Turske okruglice u kremastom umaku koje odlično pašu uz pire od krumpira
Novi kviz općeg znanja: Za one kojima ništa ne može proći ispod radara
15 pitanja
Novi kviz općeg znanja: Za one kojima ništa ne može proći ispod radara
novac
Hrvatska je ove godine povećala uvoz plina i nafte iz Rusije za 55 posto. Neke EU zemlje koje intezivno podržavaju Ukrajinu, još i više
Paradoks ili…?
Hrvatska je ove godine povećala uvoz plina i nafte iz Rusije za 55 posto. Neke EU zemlje koje intezivno podržavaju Ukrajinu, još i više
Potez Europske unije izazvao paniku u autoindustriji: Dionice im naglo pale, najviše stradao njemački gigant
Tržište u crvenom
Potez Europske unije izazvao paniku u autoindustriji: Dionice im naglo pale, najviše stradao njemački gigant
Znate li tko najviše profitira od uspomena koje dijelimo na društvenim mrežama?
Komentar Domagoja Bebića
Znate li tko najviše profitira od uspomena koje dijelimo na društvenim mrežama?
lifestyle
Franka Batelić u hlačama na crtu i robusnim gležnjačama 2025.
Robustan model
Gležnjače Franke Batelić odličan su izbor za jesen, a nositi se mogu s minicama i hlačama na crtu
Rečenice koje vaša frizerka ne želi čuti
IZBJEGNITE IH
Šest rečenica koje vaša frizerka ne želi čuti kada dođete na frizuru
Kuća u selu pored Vinkovaca uređena u najljepšem jesenskom ugođaju
IDILA U SLAVONIJI
Kuća u selu pored Vinkovaca uređena u najljepšem jesenskom ugođaju, detalji su savršeni
sve
Hrvatska pjeva za Halida Bešlića u nedjelju, evo u kojim gradovima
Hrvatska za Halida!
Idete li i vi? Ovi hrvatski gradovi u nedjelju pjevaju u čast Bešliću
Mirna Mihelčić podijelila fotografiju s kćerkicom Zorom
pa preslatke su!
Zvijezda Kumova podijelila prvu fotografiju s kćerkicom, koju je rodila ove godine!
Ponovno smo pokušali doznati jesu li Maja Šuput i Gospodin Savršeni u vezi!
''odgovorit će on vama!''
Maja Šuput o bliskom odnosu sa Splićaninom Šimom: ''Narod je izglasao!''
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene