Uznemirujući incident na koncertu pop-zvijezde, intervenirala je i policija

Internetom su se proširile uznemirujuće snimke s koncerta mlade pjevačice Billie Eilish, za sve je kriv mladić iz publike.

Društvenim mrežama proširile su se neugodne snimke s posljednjeg nastupa mlade pop-zvijezde.

Naime, Billie Eilish nasilno je povučena u publiku od strane obožavatelja koji se nalazio u prvom redu tijekom njezina koncerta u Miamiju, nakon što je sišla s pozornice kako bi pozdravila okupljene.

U isječcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se kako Eilish silazi s pozornice i daje ''petice'' obožavateljima, koji su nagurani uz ogradu. Nekoliko sekundi poslije vidi se kako pjevačica pada i snažno udara u sigurnosnu barijeru dok osiguranje juri prema publici. Nakon trenutka šoka, Eilish se naglo povlači i bijesno udaljava, okružena zaštitarima i s ljutitim izrazom lica. Između zaštitara koji je skočio u publiku i muškarca koji je povukao Eilish došlo je potom do naguravanja.

Jedna mlada žena primila je liječničku pomoć na mjestu događaja i nije se vratila na područje gdje se incident dogodio, izvijestio je NBC News.

Billie Eilish - 3 Foto: Profimedia

Nakon napada, druga obožavateljica mogla se vidjeti kako se svađa s muškarcem koji je povukao Eilish u publiku. On je brzo udaljen s područja pozornice na stadionu.

"Osoba je izbačena iz Kaseya Centra", navela je policija u izjavi u petak te dodala da optužnice nisu podignute.

Billie Eilish - 4 Foto: Profimedia

Svjedok je za NBC News rekao da je bio u prvom redu i da je, neposredno prije nego što je trebao dobiti "high-five" od Eilish, primijetio muškarca iz drugog reda kako se pruža prema pjevačici da je povuče.

"Zapitao sam se što je zapravo pokušavao napraviti?", rekao je za NBC News.

Portal izvještava da je, kada je stigao, muškarac rekao dvjema mladim djevojkama koje su sjedile do njega da ih neće uznemiravati. Na to čudno obraćanje reagirala je jedna od majki djevojaka, rekavši da ako ih ostavi na miru, neće imati problema, izvijestio je NBC.

Billie Eilish Foto: Profimedia

Tko je Billie Eilish?

Billie Eilish Pirate Baird O’Connell – ime je koje je u samo nekoliko godina postalo sinonim za novu generaciju pop glazbe. Rođena 18. prosinca 2001. u Los Angelesu, Billie je već u tinejdžerskim godinama postala globalna senzacija zahvaljujući svom jedinstvenom zvuku, mračnom vizualnom identitetu i neusporedivom autentičnošću.

Priča o Billie Eilish započela je gotovo slučajno. Sa samo 13 godina snimila je pjesmu ''Ocean Eyes'', koju je napisao i producirao njezin brat Finneas O’Connell. Pjesma je ubrzo postala viralna, a Billie je potpisala ugovor s izdavačkom kućom.

Do danas je izdala brojne hitove i albume, a dobitnica je i Oscara za najbolju originalnu pjesmu te se upisala u povijest kao jedna od najmlađih izvođačica koja je osvojila sve četiri glavne kategorije na dodjeli Grammy nagrada: Album of the Year, Record of the Year, Song of the Year i Best New Artist.

