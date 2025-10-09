Buran ljubavni život ostavio je iza sebe zbog 44 godine mlađe ljepotice

Frontmen benda The Rolling Stones slovio je kao jedan od najvećih plejboja u rocku.

Glazbena legenda Mick Jagger i njegova zaručnica, balerina Melanie Hamrick, pojavili su se na glamuroznom događanju u New Yorku te, kao i uvijek, bili jedno od najzapaženijih lica večeri.

On, karizmatični 82-godišnjak. Ona, elegantna 38-godišnjakinja u raskošnoj crvenoj haljini, s osmijehom i zaljubljenim sjajem u očima.

Na crvenom tepihu ove svečanosti, Jagger je ostao vjeran svom šarmantno ekscentričnom stilu, dok je Melanie blistala u zavodljivoj haljini s prorezom, elegantno podignute kose i s minimalnim nakitom.

Držali za ruke, nasmijani i u savršenom skladu. Njih dvoje možda na papiru izgledaju kao nespojiv par, ali u stvarnosti – jednostavno funkcioniraju.

Jagger i Hamrick upoznali su se 2014. godine dok su The Rolling Stonesi bili na turneji u Tokiju, u isto vrijeme kada je tamo gostovao i Američki baletni teatar. Njihova veza postala je ozbiljnija kada ju je Mick pozvao da ga posjeti tijekom turneje u Zürichu.

Par je 2016. godine dobio sina Devereauxa, a u intervjuu za The Times, Melanie je izjavila da 44-godišnja razlika u godinama nije nešto o čemu razmišljaju.

"Svatko će imati svoje mišljenje. Ako se previše bavite time što drugi misle, neovisno o tome gdje ste u životu, naći ćete se u problemima i previše ćete analizirati stvari", objasnila je.

Iako je ovaj par godinama zajedno, tek je u travnju ove godine Hamrick otkrila da su se zapravo zaručili prije dvije ili tri godine.

Micke je tijekom svog života ljubio razne žene i muškarce, a detalje pročitajte OVDJE.

