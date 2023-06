Ljubio je razne žene i muškarce, ali smiriti ga je tek uspjela ova 43 godine mlađa ljepotica!

Mick Jagger ponosno je pozirao sa svojom djevojkom Melanie Hamrick, koja je od njega mlađa 43 godine, a svatko tko bolje prati ovu zvijezdu znat će da pjevač iza sebe ima bogatu ljubavnu karijeru.

Frontmen benda The Rolling Stones Mick Jagger ponosno je pozirao sa svojom djevojkom Melanie Hamrick na crvenom tepihu u New Yorku, a golupčići su sretni i zaljubljeni već neko vrijeme, što Mick od početka ponosno ističe.

Ova 36-godišnja ljepotica osvojila je srce poznatog 79-godišnjeg šarmera, a ni ogromna razlika u godinama nije im predstavila problem da se okušaju u novoj vezi. A svatko tko imalo prati ovu glazbenu legendu upoznat je s informacijom da je Mick tijekom života ljubio razne žene, ali i kolege iz svog benda.

Pred oltar je stao samo jednom, no u povijest glazbe upisao se i kao jedan od najvećih plejboja u rocku. Od 1966. do 1970. godine ljubio je britansku kantautoricu Marianne Faithfull, s kojom je napisao i singl "Sister Morphine", pjesmu koja se našla na albumu Rolling Stonesa. Krajem njihove veze zaljubio se u američku pjevačicu Marshu Hunt, s kojom je varao Faithfull. Hunt je u to vrijeme bila u braku te je također varala svog supruga, a ona je majka njegove prve kćeri Karis.

Nekoliko mjeseci kasnije njihova je veza pukla dok je ona još bila trudna, a u Jaggerovu životu pojavila se Bianca Pérez-Mora Macias. Par se vjenčao 1971. godine u francuskom Saint-Tropezu, a zajedno su dobili jednu kćer, Jade Jagger. Razišli su se 1977. godine, a on je u međuvremenu imao aferu s Playboyevom zečicom Bebe Buell. Afera je potrajala dvije godine, a Jagger i njegova supruga nikada se više nisu vratili na staro.

Američku manekenku Jerry Hall Mick je upoznao krajem 1977. godine i odmah su se zaljubili. Uselili su se zajedno ubrzo zatim te su dobili četvero djece tijekom svoje turbulentne veze. Tijekom veze s Jerry pjevač je imao aferu s Carlom Bruni, koja je kasnije postala francuska prva dama, a ljubovali su čak tri godine. Ipak, tek nakon što je na vidjelo izašla njegova afera s manekenkom Lucianom Gimenez Morad, Hall ga je ostavila.

Slavni roker kasnije se primirio, a od 2001. godine bio je u vezi s modnom dizajnericom L'Wren Scott, sve do njezine tragične smrti 2014. godine. Otkako je ona preminula, Jagger je utjehu pronašao u američkoj balerini Melanie Hamrick, koja je rodila njihova sina kada je on imao 73 godine, a s kojom je i danas.

Inače, osim osmero djece koju ima s pet različitih žena, Jagger ima i pet unuka te jednu praunuku.

Zanimljivo je da je autorica Lesley-Ann Jones u svojoj novoj knjizi "The Stone Age" pisala kako je vrijeme da se Jagera rebrendira kao biseksualnu ikonu navodeći kako je imao aferu s Keithom Richardsom na počecima karijere, kao i s gitaristom Mickom Taylorom, koji je svirao u Stonesima od 1968. do 1974. godine.

