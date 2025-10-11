Bez ijedne mane! Zbog pripijene haljine Jelene Rozge Osječani su na tren zanijemili

Jelena Rozga Osijek je zabavljala u haljini koja je savršeno pratila njenu liniju tijela.

Jelena Rozga na koncertu u Osijeku oduševila je publiku ne samo svojim bezvremenskim hitovima, nego i besprijekornim izgledom.

Pjevačica je na pozornici blistala u pripijenoj haljini s efektnim leopard uzorkom, koja je savršeno istaknula njezinu vitku liniju i profinjenu figuru.

Elegantna, a istovremeno zavodljiva, Jelena je izgledala kao prava diva — samouvjerena i karizmatična, potpuno predana glazbi i publici koja ju je neumorno bodrila tijekom cijelog nastupa.

Svojim prepoznatljivim stilom, kombinacijom jednostavnosti i glamura, još jednom je pokazala zašto je jedna od najomiljenijih domaćih glazbenica.

Proteklih dana pjevačica prolazi kroz teško razdoblje, o svemu se oglasila i na društvenim mrežama. Više pročitajte OVDJE.

Ove godine konačno je potvrdila i vezu s Ivanom Huljićem, a gdje su nedavno viđeni zajedno pogledajte OVDJE.

