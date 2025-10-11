Bez ijedne mane! Zbog pripijene haljine Jelene Rozge Osječani su na tren zanijemili

Jelena Rozga Osijek je zabavljala u haljini koja je savršeno pratila njenu liniju tijela.
Pjevačica je na pozornici blistala u pripijenoj haljini s efektnim leopard uzorkom, koja je savršeno istaknula njezinu vitku liniju i profinjenu figuru.
Jelena Rozga - 5 Foto: David Jerkovic/Pixsell
Jelena Rozga - 3 Foto: David Jerkovic/Pixsell
Elegantna, a istovremeno zavodljiva, Jelena je izgledala kao prava diva — samouvjerena i karizmatična, potpuno predana glazbi i publici koja ju je neumorno bodrila tijekom cijelog nastupa.
Jelena Rozga - 4 Foto: David Jerkovic/Pixsell
Jelena Rozga - 1 Foto: David Jerkovic/Pixsell
Svojim prepoznatljivim stilom, kombinacijom jednostavnosti i glamura, još jednom je pokazala zašto je jedna od najomiljenijih domaćih glazbenica.
Proteklih dana pjevačica prolazi kroz teško razdoblje, o svemu se oglasila i na društvenim mrežama. Više pročitajte OVDJE.
Jelena Rozga - 3 Foto: Instagram
Ove godine konačno je potvrdila i vezu s Ivanom Huljićem, a gdje su nedavno viđeni zajedno pogledajte OVDJE.
Jelena Rozga - 5 Foto: Armin Durgut/Pixsell
Jelena Rozga Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
