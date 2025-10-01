Rozga sve rastužila videom na Instagramu: ''Moj zlatni dječak je ovo najviše volio...''

Jelena Rozga sve je rastužila novim videom s ljubimcem koji je uginuo, ovako su zajedno najviše uživali.

Jelena Rozga nedavno je pred pratiteljima otkrila da je uginuo njen pas Ringo Starr, kojeg je imala 13 godina.

Uz brojne njihove fotografije oprostila se od njega i rastužila fanove, a sad se prisjetila još jednog njihova trenutka.

Naime, Rozga je u kućnoj atmosferi zapjevala uz gitaru, a Ringo je cijelo vrijeme mirno sjedio u njezinu krilu i slušao svoju vlasnicu.

''Moj zlatni dječak je ovo najviše volio'', napisala je u opisu.

''Toto i ja te puno volimo!'' pružila joj je podršku kolegica Nina Badrić spomenuvši svog psa Totu.

''Najvoljeniji mali pasić, još dugo će on živjeti uz nas kad ima ovako predivnu vlasnicu'', ''Ljubav koju samo mi koji imamo psa znamo i znamo kako boli kad ih izgubimo jer zaista prekratko žive'', ''Ringo je znao uživati. A život uz tebe je bilo pravo uživanje za njega. Dala si mu jako puno ljubavi, a to je ono najvažnije. Nažalost morao te napustiti tijelom, ali uvijek će biti uz tebe i čuvati te odozgo'', utješili su je pratitelji.

Podsjetimo, posljednjih mjeseci Rozga puni medijske stupce svojim ljubavnim životom nakon što je napokon potvrdila vezu s Ivanom Huljićem.

Više pročitajte OVDJE.

Jelena Rozga, Ivan Huljić Foto: Dalmatinski portal/Čitatelj

Gradonačelnik Pregrade prošlog vikenda ukrao je show na Rozginu koncertu, video pogledajte OVDJE.

Jelena Rozga - 6 Foto: Armin Durgut/Pixsell

