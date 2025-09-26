Tko je plesač s TikToka koji je svojim stajlingom i lakim korakom osvojio milijune pratitelja?

Everton Viana osvojio je milijune diljem svijeta svojim plesnim umijećem, njegovi videi pravi su hit na društvenim mrežama.

TikTok je otkad postoji iznjedrio brojna lica koja su se proslavila svojim talentima, a jedan od njih sada je i Everton Viana.

Ovaj simpatični Brazilac osvojio je milijune diljem svijeta svojim plesom, a snimke njega sa zabava na kojima pleše s lakoćom vidjeli su milijuni diljem svijeta.

Na Instagramu ga prati 147 tisuća ljudi, a na TikToku 161 tisuća.

Uvijek sređen, u košulji i hlačama te s makeupom i naočalama kao modnim dodatkom lako zapne za oko, a brojni bi voljeli kad bi imali barem upola plesnog talenta kao Everton.

O njemu se ne zna puno, u opisu na Instagramu piše mu tek da dolazi iz brazilskog grada Ocare, a sudeći po objavama hit je gdje god se pojavi te se svi žele fotografirati za uspomenu.

