Zvijezda erotskog filma s Nicole Kidman na udaru neugodnih komentara zbog svoje uloge

Britanski glumac Harris Dickinson, zvijezda filma Babygirl, progovorio je o neugodnim iskustvima koja je doživio nakon što su ga obožavatelji počeli seksualizirati zbog njegove uloge uz Nicole Kidman.

Harris Dickinson otkrio je da je ostao potresen načinom na koji su ga obožavatelji seksualizirali otkako je glumio u provokativnoj drami ''Babygirl''.

29-godišnji glumac rekao je da se teško nosio s posljedicama erotskog filma. U hit filmu glumio je uz Nicole Kidman.

Harris Dickinson - 5 Foto: Profimedia

''Iskreno, velik dio toga mi se uopće nije svidio'', rekao je Harris u podcastu Happy Sad Confused u četvrtak.

''Ponosan sam što sam radio na filmu, obožavam Halinu (Rejin, scenaristicu, redateljicu i producenticu), a rad s Nicole bio mi je najuzbudljiviji dio. Ali način na koji su obožavatelji to sveli na nešto drugo bio je prilično čudan. To ne možeš kontrolirati i ne smiješ se previše uvući u to, ali ljudi su… čudni'', rekao je, prenosi Daily Mail.

Harris Dickinson - 4 Foto: Profimedia

U filmu, glumac igra pripravnika koji se upušta u opasnu aferu s mnogo starijom, udanom Nicoleinom junakinjom. Film je hvaljen zbog svoje sirove, erotske energije, ali Harris sada priznaje da mu je osobna pažnja koju je time privukao bila teško podnošljiva.

''Mislim da je čudno, ali dopušteno raditi to muškim glumcima. To je problem. Postalo je u redu i prihvatljivo to raditi mlađim muškim glumcima. Mnogo žena mi govori stvari koje su duboko neprikladne. Kad sam radio promociju za Babygirl i poslije na Q&A događanjima, bilo je situacija koje su bile potpuno neprihvatljive. A od tebe se očekuje da se samo nasmiješ. Mislim da sam se zato mučio s tim iskustvom.''

Babygirl, Nicole Kidman Foto: Profimedia

Dodao je da ga takvo ponašanje prati otkako je film izašao prošle godine, prisjećajući se posebno neugodnog susreta tijekom nedavnog putovanja u SAD.

''U avionu me žena pitala: možeš li zaplesati za mene? Onda je dodala: ''Ne bi vjerovao što sam radila dok sam gledala taj film. Neću reći ostatak.'' A ja sam pomislio – to nije u redu. Ne želim znati o tvojim seksualnim iskustvima vezanim uz ovu priču. To je čudno.''

Nicole Kidman Foto: Profimedia

Nicole Kidman u filmu ''Babygirl'' Foto: Profimedia

''Ljudi mogu reći: ''Pa, snimio si film za koji si znao da će biti donekle erotski'' i da, ali film koji smo napravili i pristup o kojem je Halina govorila, za mene je bio puno posebniji. Nije to bilo nešto svedeno i pojednostavljeno u mojoj glavi. Valjda ne možeš kontrolirati percepciju i način na koji ljudi žele o tome govoriti i stvarati narativ… Imam osjećaj da to stalno pokušavam odbaciti.''

Ranije ove godine priznao je u intervjuu za The Independent da mu je čudno što ga smatraju seks-simbolom te da mu je i dalje neugodno biti objektom žudnje.

Dodao je kako ga nesigurnosti iz djetinjstva – kada je, kako kaže, bio stvarno buckast dječak i dalje prate te mu je teško pomiriti prošlost s načinom na koji ga danas doživljavaju.

Harris Dickinson - 6 Foto: Profimedia

''Nisam to skinuo sa sebe sve do kasnih tinejdžerskih godina. Uvijek mi je to u mislima i mislim da te to nikad u potpunosti ne napusti. I meni je to i dalje čudno jer to nije nešto na što sam bio naviknut… ''biti poželjan''. Spreman sam to prihvatiti zbog pravog filma, ali to nije nešto u čemu se osjećam ugodno.''

Harris je inače u dugogodišnjoj vezi s britanskom glazbenicom Rose Gray (28).

