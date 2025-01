Reakcije na erotski triler u kojem glumi Nicole Kidman nisu najbolje, ali svi ga žele vidjeti

Za glumu Nicole Kidman mogu se izreći samo pohvale, ali film "Požuda" ("Babygirl") ne bi se mogao svrstati u vrh toga žanra.

Dugo je vremena trebalo da se netko uhvati koncepta erotskog trilera koji je dominirao u devedesetima. Prava prilika našla se u filmu "Požuda" ("Babygirl") nizozemske redateljice Haline Reijn, u kojoj se našla zvjezdana postava - Nicole Kidman, Harris Dickinson i Antonio Banderas.

Romy (Kidman), direktorica uspješne tvrtke, u braku je s kazališnim redateljem Jacobom (Banderas), s kojim ima dvije kćeri. Unatoč brojnim međusobnim intimnim odnosima, vrhunac doživljava tek kada u drugoj sobi upali porno-film. Njezin se uštogljeni svijet uzdrma kada u tvrtku dolazi pripravnik Samuel (Dickinson), koji joj se približava s nevjerojatnom drskošću i izrazom potpuno nezainteresiranog lica, očito osjetivši njezinu frustraciju i nezadovoljstvo te joj jasno daje do znanja da bi volio započeti nešto u čemu bi on bio dominantan, a ona submisivna.

Romy shvaća da je uzbuđuje pomisao na to da bude podčinjena mladom pripravniku čiju bi karijeru i život mogla uništiti u bilo kojem trenutku, time počinje strastvena i destruktivna veza u kojoj joj Samuel, predstavnik generacije Z, daje neskladan nadimak babygirl, koji je sve samo ne feministički. Što se tiče Romyjine stvarne moći nad njim, Samuel aludira na to što bi se moglo dogoditi ako bi otišao ljudskim resursima s informacijama o njihovu odnosu.

Kako piše "The Guardian", ovo je samo "light" verzija dominacije. Navodna degradacija uglavnom se signalizira neuglednošću hotela u kojima se sastaju nakon čega Romy sluša Samuela. Sjeda, ustaje, odlazi u kut i okreće se prema zidu kad joj on to naredi. Mora se spustiti na sve četiri i piti mlijeko iz zdjele. Imaju klasičan seks i to je sve. Film ne ide do krajnjih granica, više je pitanje razlike u godinama i zamjene uloga, a jedino tzv. prekoračenje je odavanje počasti filmovima Joea Eszterhasa kada se tajni ljubavnik pojavljuje u obiteljskoj kući protagonistice pod raznim nevjerojatnim izgovorima.

Film pati od rupa u scenariju, što eventualno vodi do neuvjerljivog završetka bez pravog raspleta i trajnih učinaka.

Dok je gluma Nicole Kidman vrhunska, zbog čega se "Požuda" može smjestiti bok uz bok projektima poput "Oči širom zatvorene" i "Rođenje", film "Požuda" ne može se smjestiti u vrh klasika erotskog trilera.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Nitko ne može vjerovati da će ova žena uskoro proslaviti 47. rođendan!

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Kamere uhvatile Marka Zuckerberga u nezgodnom trenutku pokraj zgodne zaručnice milijardera: ''Oči gore!''