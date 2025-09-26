Najbolji vozač Formule 1 iznenadio potpuno shrvanom objavom: ''Sad je u komi...''

Lewis Hamilton šokirao je svoje pratitelje objavom na društvenim mrežama, emotivnim fotografijama iz bolnice podijelio je koliko je zabrinut.

Britanski vozač Formule 1, Lewis Hamilton, podijelio je potresne vijesti sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama — njegov najdraži pas završio je u komi, a iz bolnice je objavio emotivne fotografije koje diraju srca.

Hamilton je na svom profilu objavio da je njegov pas Roscoe hospitaliziran zbog ozbiljnog zdravstvenog pogoršanja. Tijekom liječenja životinja je sedirana, a kasnije inducirana u komu kako bi se lakše nadziralo njeno stanje i pružila najbolja moguća njega. U objavi je Lewis otvoreno priznao da ne znaju hoće li se probuditi te moli pratitelje i fanove za misli i molitve.

''Molim vas da Roscoe bude u vašim mislima. Želim vas sve obavještavati o njegovom stanju. Roscoe je ponovno dobio upalu pluća i teško je disao. Primljen je u bolnicu i sediran kako bi se smirio dok su mu radili pretrage, a tijekom tog procesa srce mu je stalo. Uspjeli su ga vratiti i sada je u komi. Ne znamo hoće li se probuditi iz toga. Sutra ćemo pokušati probuditi ga. Uz njega sam i želim vam svima zahvaliti na molitvama i podršci.''

Roscoe, engleski buldog star oko 12 godina, dugi niz godina prati Hamiltona. Bio je i redovit gost u paddocku, a često je objavljivan na društvenim mrežama – s velikim brojem pratitelja koji su pratili i njegove pustolovine.

Koliko je popularan govori i činjenica da je nedavno završio na naslovnici Voguea.

