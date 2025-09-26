Jessica Alba zbunila sve nikad viđenim fotkama s prekrasnim nasljednicama: "Tko je tu mama, a tko kćeri?"

Emotivna objava neočekivano je skrenula pažnju na nevjerojatnu sličnost između slavne mame i njezinih djevojčica.

Glumica i poduzetnica Jessica Alba raznježila je pratitelje na društvenim mrežama emotivnom objavom povodom Dana kćeri.

Tom prilikom podijelila je nikad viđene prizore svojih nasljednica Honor i Heven, uz riječi koje su mnoge ganule.

''Sretan Dan kćeri mojim curicama – moje cijelo srce, moje najbolje prijateljice, moje učiteljice, moje sve. Biti vaša mama najveći je blagoslov u ovom životu – hvala vam što mi darujete blagost i bezuvjetnu ljubav. Ti i ja zauvijek i zauvijek'', napisala je na Instagramu.

Na fotografijama koje je objavila vide se trenuci njezine svakodnevice s djevojčicama – zagrljaji, smijeh i nježni obiteljski trenutci, u kojima Alba zrači ponosom i ljubavlju. Prizori su oduševili i njezine pratitelje.

''Najveći životni dar'', ''Imaš prekrane kćeri'', ''Kao da su sve tri sestre'', ''Imaš dvije najbolje prijateljice za cijeli život'', ''Ček, tko su na fotografijama kćeri'', ''Preslatke su, sigurno si ponosna mama'', ''Izgledaš jednako mlado kao i one'', ''Jabuka ne pada daleko od stabla'', ''Tri ljepotice'', ''Princeze'', ''Mama izgleda kao djevojčica'', samo je dio pohvala s Instagrama.

Jessica je kćeri i sina Hayesa dobila u braku s producentom Cashom Warrenom, za kojega se udala 2008. godine.

Iako su godinama važili za jedan od najskladnijih parova Hollywooda, početkom 2025. otkrili su kako su se razdvojili, a ubrzo nakon toga podnijeli su papire za razvod braka. Više pročitajte OVDJE.

