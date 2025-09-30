Napokon svjetlo! Ida Prester pokazala veliku promjenu na kući koju renovira

Ida Prester pokazala je kako izgleda tavan kuće njezinog djeda nakon dvije godine renovacije.

Naša pjevačica i voditeljica Ida Prester posljednje dvije godine je u renovaciji kuće svog djeda.

Na svojem Instagramu svakodnevno dokumentira kako napreduju radovi na kući u kojoj se planira useliti s obitelji. Prije nekoliko mjeseci se požalila kako se sve produžilo zbog više građevinskih problema, od trulih temelja do nemogućnosti pronalaska radnika.

"Mi se već pune dvije godine mučimo s ovom bauštelom i sve što je moglo poći po krivu, nama se dogodilo", ispričala je Ida, u kojoj je spomenula truli krov, poplavu zbog kiše, izgaženu novu stolariju i pouzdane radnike. Radovi su ipak napredovali, pa se pohvalila koliko su napredovali radovi u potkrovlju.

Kako je objasnila na Instagramu, trule grede u visini glave zamijenjene su novima, a tijekom radova su dodali i krovne prozore.

"Meni je već divno. Skinuli smo stare grede, srušili sve zidove i stavili prekrasne krovne prozore koji su totalno transformirali nekad mračni prostor i dali nam hrpu svjetla", ispričala je Ida, dodavši kako su postavili i izolaciju od kamene vune kako bi regulirali temperaturu te krovne podloge od iverala.

Dok se ne završi renovacija, Ida s obitelji živi u iznajmljenom stanu u centru Zagreba, u čijoj zgradi se također odvija renovacija.

