Nakon dramatičnih scena na festivalu, mlada pjevačica donijela tešku odluku

Lola Young odlučila je otkazati nastupe do daljnjeg nakon što je pala u nesvijest na festivalu All Things Go.

Svega nekoliko dana nakon što se onesvijestila tijekom nastupa na festivalu All Things Go u New Yorku, mlada pjevačica Lola Young objavila je kako do daljnjeg otkazuje nastupe.

24-godišnja Britanka, koja je stekla slavu putem TikToka zahvaljujući pjesmi "Messy", na društvenim mrežama je objavila kako na neodređeno vrijeme neće nastupati.

"Odlazim na neko vrijeme. Boli me što moram reći da otkazujem sve u doglednoj budućnosti", napisala je Lola u dužem postu na Instagramu, zahvaljujući se svima na potpori.

"Ispričavam se svima koji su kupili kartu jer sam ih iznevjerila. Boli me više nego što znate. Naravno, bit će vam omogućen povrat sredstava. Nadam se kako ćete mi jednom dati drugu priliku nakon što provedem vrijeme da radim na sebi i vratim se jača", dodala je pjevačica.

Ovo nije bilo prvi put da se suočila sa zdravstvenim problemima. Tijekom nastupa na Coachelli, iznenada joj je pozlilo te je počela povraćati i gušiti se usred izvedbe. Još ranije imala je napad anksioznosti tijekom nastupa.

