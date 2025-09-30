Nakon dramatičnih scena na festivalu, mlada pjevačica donijela tešku odluku

Lola Young odlučila je otkazati nastupe do daljnjeg nakon što je pala u nesvijest na festivalu All Things Go.
24-godišnja Britanka, koja je stekla slavu putem TikToka zahvaljujući pjesmi "Messy", na društvenim mrežama je objavila kako na neodređeno vrijeme neće nastupati.
Lola Young Foto: Screenshot
Lola Young Foto: Profimedia
Lola Young - 1 Foto: Profimedia
"Odlazim na neko vrijeme. Boli me što moram reći da otkazujem sve u doglednoj budućnosti", napisala je Lola u dužem postu na Instagramu, zahvaljujući se svima na potpori.
Lola Young suffers medical accident and collapses on stage.— Pop Bakes (@ThePopBakes) September 28, 2025
Keep her your prayers. We love you Lola. https://t.co/0IUwjeAyql
Lola Young - 6 Foto: Profimedia
Lola Young - 7 Foto: Profimedia
Lola Young - 3 Foto: Profimedia
"Ispričavam se svima koji su kupili kartu jer sam ih iznevjerila. Boli me više nego što znate. Naravno, bit će vam omogućen povrat sredstava. Nadam se kako ćete mi jednom dati drugu priliku nakon što provedem vrijeme da radim na sebi i vratim se jača", dodala je pjevačica.
Ovo nije bilo prvi put da se suočila sa zdravstvenim problemima. Tijekom nastupa na Coachelli, iznenada joj je pozlilo te je počela povraćati i gušiti se usred izvedbe. Još ranije imala je napad anksioznosti tijekom nastupa.
