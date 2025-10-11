Sjećate se njega? Sigurni smo da ga ne biste prepoznali na najnovijim fotkama

Filip Riđički od dana slave puno se promijenio, na posljednjim fotografijama prepoznaju ga samo najveći fanovi.

Publika koja se sinoć okupila na zagrebačkom koncertu grupe Lika Kolorado mogla je svjedočiti sjajnom nastupu frontmena Filipa Riđičkog, koji je još jednom dokazao da je jednako uvjerljiv i na pozornici kao i pred kamerama.

Ipak, mnogi su ga jedva prepoznali – njegov današnji imidž znatno se razlikuje od onog po kojem ga pamtimo iz glumačkih dana.

Riđički, koji se domaćoj publici urezan u sjećanje zahvaljujući seriji ''Zabranjena ljubav'', danas izgleda posve drukčije – s obrijanom glavom, bradom i ležernim, ali profinjenim stilom, potpuno je utjelovio rokerski duh.

Filip se proslavio 2004. godine glumeći Matiju Lončara u spomenutoj seriji, a kao raščupani tinejdžer osvojio je srca gledateljica.

Glumio je i Kipu u poznatoj seriji ''Crno-bijeli svijet''.

Ipak, njegova veća ljubav je glazba kojom se danas bavi, a osim toga radi i kao radijski voditelj na Top radiju.

Već neko vrijeme u sretnoj je vezi.

Više njegovih fotografija pogledajte u našoj galeriji.

