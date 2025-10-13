Velika fotogalerija! Pogledajte prizore tuge i poštovanja prema Halidu iz cijele regije

Oproštaj od Halida Bešlića u Splitu Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Suze su tekle niz lica, a Halidove pjesme odjekivale su ulicama – bio je to oproštaj koji je ušao duboko u srca cijele regije.

U nedjelju u 17 sati diljem regije održan je emotivan oproštaj od Halida Bešlića.

Na inicijativu Enisa Bešlagića, njegovi obožavatelji okupili su se u Sarajevu, Tešnju, Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu, ali i u brojnim drugim gradovima.

Pogled iz zraka na Srajevo - 4 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Oproštaj od Halida Bešlića u Sarajevu - 11 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Oproštaj od Halida Bešlića u Sarajevu - 10 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Oproštaj od Halida Bešlića u Sarajevu - 7 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Oproštaj od Halida Bešlića u Sarajevu - 5 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Ulice su bile ispunjene tužnim prizorima i snažnim emocijama – pjevale su se Halidove pjesme, a brojni plakati s porukama ljubavi i zahvalnosti privlačili su pažnju prolaznika.

Građani na Zrinjevcu u čast Halida Bešlića - 4 Foto: Josip Regovic/Pixsell

Građani na Zrinjevcu u čast Halida Bešlića - 2 Foto: Josip Regovic/Pixsell

Građani na Zrinjevcu u čast Halida Bešlića - 3 Foto: Josip Regovic/Pixsell

Građani na Zrinjevcu u čast Halida Bešlića - 5 Foto: Josip Regovic/Pixsell

Građani na Zrinjevcu u čast Halida Bešlića - 8 Foto: Josip Regovic/Pixsell

Bio je to trenutak zajedničke tuge, ali i velikog poštovanja prema glazbenoj legendi.

Oproštaj od Halida Bešlića u Osijeku Foto: Marin Franov / CROPIX

Oproštaj od Halida Bešlića u Osijeku Foto: Marin Franov / CROPIX

Oproštaj od Halida Bešlića u Osijeku Foto: Marin Franov / CROPIX

Oproštaj od Halida Bešlića u Osijeku Foto: Marin Franov / CROPIX

Oproštaj od Halida Bešlića u Osijeku Foto: Marin Franov / CROPIX

Oproštaj od Halida Bešlića u Osijeku Foto: Marin Franov / CROPIX

Oproštaj od Halida Bešlića u Rijeci Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Oproštaj od Halida Bešlića u Rijeci Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Oproštaj od Halida Bešlića u Splitu Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Oproštaj od Halida Bešlića u Splitu Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Oproštaj od Halida Bešlića u Splitu Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Oproštaj od Halida Bešlića u Osijeku Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Oproštaj od Halida Bešlića u Osijeku Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Oproštaj od Halida Bešlića u Osijeku Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Oproštaj od Halida Bešlića u Tešnju Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

Oproštaj od Halida Bešlića u Tešnju Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

Oproštaj od Halida Bešlića u Tešnju Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

Oproštaj od Halida Bešlića u Tešnju Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

Oproštaj od Halida Bešlića u Tešnju Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

Oproštaj od Halida Bešlića u Tešnju Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

Oproštaj od Halida Bešlića u Splitu Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Trenutak koji je sve zabrinuo: Emiru Hadžihafizbegoviću pozlilo na oproštaju od Halida u Sarajevu. Više o tome pisali smo OVDJE.

Halidov sin jedinac s obitelji došao na oproštaj od svog oca u Sarajevu. Detalje saznajte OVDJE.

A kako je oproštaj izgleda u Australiji pogledajte OVDJE.

