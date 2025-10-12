Kakvi prizori! Zračni pogled na Sarajevo u posljednjem pozdravu Halidu pamtit će se vječno

Pogled iz zraka na Srajevo - 5 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Tisuće Sarajlija okupile su se ispred Vječne vatre kako bi se uz pjesmu, tišinu i suze oprostile od Halida Bešlića, čija je glazba ujedinila generacije i ispunila srce grada.

Srce Sarajeva kucalo je danas snažno za Halida Bešlića. Ispred Vječne vatre, u samom središtu grada, okupile su se tisuće ljudi kako bi posljednji put odali počast voljenoj glazbenoj legendi.

Zračne snimke prizora ostavljaju bez daha – rijeke ljudi ispunile su ulice u neprekinutom valu tuge, ljubavi i zahvalnosti.

Pogled iz zraka na Srajevo - 5 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Pogled iz zraka na Srajevo - 4 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Halidova glazba odzvanjala je među zgradama, a emocije su bile toliko snažne da su se osjetile i iz ptičje perspektive. I mladi i stari, žene i muškarci, cijele obitelji – svi su došli ujedinjeni u jednom osjećaju: zahvalnosti čovjeku koji je svojim glasom obilježio živote generacija.

Pogled iz zraka na Srajevo - 3 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Pogled iz zraka na Srajevo - 2 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Na velikom ekranu iza pozornice stajao je natpis "Srcem za Halida", dok su ulice bile ispunjene tišinom, pjesmom i suzama. Bio je to trenutak zajedništva, onaj koji se ne zaboravlja – baš poput Halida Bešlića.

Pogled iz zraka na Srajevo - 1 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Oproštaj od Halida Bešlića u Sarajevu - 4 Foto: Armin Durgut/Pixsell

