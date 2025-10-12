Pretraži
Kakvi prizori! Zračni pogled na Sarajevo u posljednjem pozdravu Halidu pamtit će se vječno

Piše I.G., Danas @ 18:49 Zanimljivosti komentari
Pogled iz zraka na Srajevo - 5 Pogled iz zraka na Srajevo - 5 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Tisuće Sarajlija okupile su se ispred Vječne vatre kako bi se uz pjesmu, tišinu i suze oprostile od Halida Bešlića, čija je glazba ujedinila generacije i ispunila srce grada.

Pogledajte pogled iz zraka na Sarajevo u čast Halidu Bešliću
Kakvi prizori! Zračni pogled na Sarajevo u posljednjem pozdravu Halidu pamtit će se vječno
Sarajevo se dostojanstveno oprostilo od Halida Bešlića
Pogledajte video iz Sarajeva! Halid Bešlić u svom gradu dobio oproštaj kakav zaslužuje
Zagrepčani su se na Zrinjevcu emotivno oprostili od Halida Bešlića
Pogledajte masu ljudi koja se na Zrinjevcu oprostila od legendarnog Halida Bešlića
Halid Bešlić ispraćen je pjesmom i emocijama i u Australiji
Da se naježiš od glave do pete! Stotine obožavatelja ujedinilo se u Australiji uz pjesme Halida Bešlića
Ethan Suplee impresionirao je javnost svojim novim izgledom nakon gubitka kilograma
Možete li zamisliti ovog glumca sa 140 kilograma manje? Evo kako izgleda nakon impresivne promjene!
Kako izgleda nova supruga Ivana Zaka?
Kako izgleda novopečena supruga Ivana Zaka? Osvanuo je njen video prije svadbe
Udala se Lucia Glavić
Spoj Hrvatske i Čilea! Udala se glumica iz serije Na granici, vjenčanje je bilo kao u filmu
Lejdi Perković prošetala subotnjom špicom u minici
Za Thompsonovom nećakinjom u minici okretali su se svi na zagrebačkoj špici!
Promijenjena je lokacija okupljanja za Halida Bešlića u Zagrebu
Važna informacija: Promijenjena je lokacija okupljanja za Halida Bešlića u Zagrebu
Hrvatska pjeva za Halida Bešlića u nedjelju, evo u kojim gradovima
Idete li i vi? Ovi hrvatski gradovi u nedjelju pjevaju u čast Bešliću
Japan: Medvjed usmrtio muškarca koji je brao gljive
Horor u šumi: Berač gljiva pronađen mrtav s otkinutom glavom
Ukrajina raspisala tjeralicu za sinom poznatog hrvatskog poduzetnika i trgovca oružjem: Otkriveno što se dogodilo
Ukrajina raspisala tjeralicu za sinom poznatog hrvatskog poduzetnika i trgovca oružjem: Otkriveno što se dogodilo
Novi detalji napada na njemačku gradonačelnicu Iris Stalzer
Gradonačelnica koju je kći mučila u podrumu ranije tražila pomoć? "Bojala se eskalacije"
Udala se Lucia Glavić
Spoj Hrvatske i Čilea! Udala se glumica iz serije Na granici, vjenčanje je bilo kao u filmu
Lejdi Perković prošetala subotnjom špicom u minici
Za Thompsonovom nećakinjom u minici okretali su se svi na zagrebačkoj špici!
Kako izgleda nova supruga Ivana Zaka?
Kako izgleda novopečena supruga Ivana Zaka? Osvanuo je njen video prije svadbe
Osobe koje koriste kanabis imaju čak četiri puta veći rizik od razvoja ove bolesti!
Osobe koje koriste kanabis imaju čak četiri puta veći rizik od razvoja ove bolesti!
Ova vrsta hrane “gasi” mušku plodnost u samo 3 tjedna!
Ova vrsta hrane “gasi” mušku plodnost u samo 3 tjedna!
Korona simptomi: Najnovije varijante u porastu, evo što trebate znati ove jeseni
Korona simptomi: Najnovije varijante u porastu, evo što trebate znati ove jeseni
"Znaš što bih ti radio?": Odgovorila na tipičnu balkansku poruku i nasmijala regiju
"Znaš što bih ti radio?": Odgovorila na tipičnu balkansku poruku i nasmijala regiju
Urnebesni skeč pokazao razliku provjere na granici u svijetu i na Balkanu! Ovo morate vidjeti
Urnebesni skeč pokazao razliku provjere na granici u svijetu i na Balkanu! Ovo morate vidjeti
Majstorijom na gradilištu oduševio gledatelje, pogledajte virtuoza u akciji
Majstorijom na gradilištu oduševio gledatelje, pogledajte virtuoza u akciji
Japanski znanstvenici otkrili novo stanje vode u kojem se ona ponaša posve neobično
Japanski znanstvenici otkrili novo stanje vode u kojem se ona ponaša posve neobično
Ne nasjedajte mitovima: Što prestanak podrške za Windows 10 znači za vaše računalo?
Ne nasjedajte mitovima: Što prestanak podrške za Windows 10 znači za vaše računalo?
Europski inženjeri stvaraju oružje budućnosti – raketu koja jednim udarom može zaustaviti roj ruskih dronova
Europski inženjeri stvaraju oružje budućnosti – raketu koja jednim udarom može zaustaviti roj ruskih dronova
Srbiju tresu skandali: Stojković dao otkaz u 83. minuti utakmice protiv albanije!?
Pogledajte kako je izbornik Srbije dao otkaz u 83. minuti utakmice protiv Albanije
Pogledajte reakciju navijača Srbije nakon što su im Albanci zabili gol: Slavio i igrač Dinama
VIDEO Pogledajte reakciju navijača Srbije nakon što su im Albanci zabili gol: Slavio i igrač Dinama
Lamine Yamal bivšu zvijezdu stranice za odrasle doveo u Hrvatsku: Ovaj detalj ga otkrio pred milijunima
Lamine Yamal bivšu zvijezdu stranice za odrasle doveo u Hrvatsku: Ovaj detalj ga otkrio pred milijunima
Supertalent: U trećoj audicijskoj epizodi Supertalenta pao je Majin zlatni gumb!
U trećoj audicijskoj epizodi Supertalenta pao je Majin zlatni gumb!
Kumovi: Oprostila se dirljivom porukom - nedostaju li vam?
Oprostila se dirljivom porukom - nedostaju li vam?
Supertalent: Audicijski nastup u dvanaestoj sezoni Supertalenta - Bomba Cirkus
Jedan krivi pokret i sve izlazi na vidjelo! Ovo je čisti humor!
Odlična ideja za ručak: Turske okruglice u kremastom umaku koje odlično pašu uz pire od krumpira
Odlična ideja za ručak: Turske okruglice u kremastom umaku koje odlično pašu uz pire od krumpira
Tjedni jelovnik jela sa žlicom za hladno vrijeme 6. 10. do 12. 10. 2025.
7 toplih jela na žlicu za svaki dan ovoga tjedna koja se mogu napraviti za malo novca
Keksi za doručak recept
Želite jesti kekse za doručak? Ovo je idealni recept, a ponijeti se mogu i na posao
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Potez Europske unije izazvao paniku u autoindustriji: Dionice im naglo pale, najviše stradao njemački gigant
Potez Europske unije izazvao paniku u autoindustriji: Dionice im naglo pale, najviše stradao njemački gigant
Znate li tko najviše profitira od uspomena koje dijelimo na društvenim mrežama?
Znate li tko najviše profitira od uspomena koje dijelimo na društvenim mrežama?
Ulična moda Zagreb u tenisicama s povišenom petom Isabel Marant
Tenisice sa zagrebačke špice koje mogu zamijeniti štikle, a uz fini kaput izgledaju zakon
Jednostavni kolač s višnjama i čokoladom
Pripremite bombastični, a tako jednostavni čokoladni kolač s višnjama
15 modela dnevnih haljina dugih rukava
Sve su tako lijepe i udobne: 15 modela dnevnih haljina dugih rukava
Srbiju tresu skandali: Stojković dao otkaz u 83. minuti utakmice protiv albanije!?
Pogledajte kako je izbornik Srbije dao otkaz u 83. minuti utakmice protiv Albanije
Udala se Lucia Glavić
Spoj Hrvatske i Čilea! Udala se glumica iz serije Na granici, vjenčanje je bilo kao u filmu
Lejdi Perković prošetala subotnjom špicom u minici
Za Thompsonovom nećakinjom u minici okretali su se svi na zagrebačkoj špici!
 
