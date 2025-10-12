Trenutak koji je sve zabrinuo: Emiru Hadžihafizbegoviću pozlilo na oproštaju od Halida u Sarajevu

Oproštaj od Halida Bešlića u Sarajevu - 8 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Oko 30.000 ljudi okupilo se ispred Vječne vatre u Sarajevu kako bi se uz glazbu, emocije i dostojanstvo oprostili od Halida Bešlića, dok su se istovremeno slična okupljanja održavala diljem regije i svijeta.

Sarajevo se večeras dostojanstveno oprostilo od Halida Bešlića, glazbenog velikana čija je smrt 7. listopada ostavila prazninu u cijeloj regiji. Ispred Vječne vatre, simboličnog mjesta u srcu grada, okupilo se oko 30.000 ljudi koji su došli odati počast pjevaču čije su pjesme obilježile brojne živote.

Okupljanje je bilo posvećeno sjećanju i zahvalnosti čovjeku koji je ostavio dubok trag u narodnoj glazbi, a među prisutnima su bili i brojni umjetnici i javne osobe.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Pogledajte masu ljudi koja se na Zrinjevcu oprostila od legendarnog Halida Bešlića

Događaj je nakratko prekinut kada je glumcu Emiru Hadžihafizbegoviću pozlilo, no zahvaljujući brzoj reakciji prisutnih sve je prošlo bez težih posljedica.

Video možete pogledati OVDJE.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Da se naježiš od glave do pete! Stotine obožavatelja ujedinilo se u Australiji uz pjesme Halida Bešlića

Galerija 21 21 21 21 21

Slična okupljanja u Halidovu čast održavaju se diljem Bosne i Hercegovine, regije i svijeta – gotovo 100 gradova najavilo je zajedničko odavanje počasti u isto vrijeme, točno u 17 sati.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Halidov sin jedinac s obitelji došao na oproštaj od svog oca u Sarajevu

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Zanimljivosti Pogledajte video iz Sarajeva! Halid Bešlić u svom gradu dobio oproštaj kakav zaslužuje

Pogledaji ovo Zanimljivosti Pogledajte video iz Sarajeva! Halid Bešlić u svom gradu dobio oproštaj kakav zaslužuje

Halidov sin jedinac s obitelji došao na oproštaj od svog oca u Sarajevu

