Pretraži
svi su brzo reagirali

Trenutak koji je sve zabrinuo: Emiru Hadžihafizbegoviću pozlilo na oproštaju od Halida u Sarajevu

Piše I.G., Danas @ 20:41 Celebrity komentari
Oproštaj od Halida Bešlića u Sarajevu - 8 Oproštaj od Halida Bešlića u Sarajevu - 8 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Oko 30.000 ljudi okupilo se ispred Vječne vatre u Sarajevu kako bi se uz glazbu, emocije i dostojanstvo oprostili od Halida Bešlića, dok su se istovremeno slična okupljanja održavala diljem regije i svijeta.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Tarik Filipović podijelio dirljiv video s okupljanja na Zrinjevcu u čast Halida Bešlića
"Sve je isto, ali..."
Tarik Filipović doživio snažan trenutak na skupu za Halida, snimka govori sve!
Neočekivan trenutak na oproštaju Halidu Bešliću, poznatom glumcu pozlilo pred tisućama ljudi
svi su brzo reagirali
Trenutak koji je sve zabrinuo: Emiru Hadžihafizbegoviću pozlilo na oproštaju od Halida u Sarajevu
Halidov sin jedinac s djecom došao na okupljanje za svog oca u Sarajevu
obratio se okupljenima
Halidov sin jedinac s obitelji došao na oproštaj od svog oca u Sarajevu
Pogledajte pogled iz zraka na Sarajevo u čast Halidu Bešliću
za naježit' se!
Kakvi prizori! Zračni pogled na Sarajevo u posljednjem pozdravu Halidu pamtit će se vječno
Sarajevo se dostojanstveno oprostilo od Halida Bešlića
tisuće ljudi uplakano
Pogledajte video iz Sarajeva! Halid Bešlić u svom gradu dobio oproštaj kakav zaslužuje
Udala se Lucia Glavić
vesela fotogalerija!
Spoj Hrvatske i Čilea! Udala se glumica iz serije Na granici, vjenčanje je bilo kao u filmu
Kako izgleda nova supruga Ivana Zaka?
predivna plavuša!
Kako izgleda novopečena supruga Ivana Zaka? Osvanuo je njen video prije svadbe
Lejdi Perković prošetala subotnjom špicom u minici
zgodnica!
Za Thompsonovom nećakinjom u minici okretali su se svi na zagrebačkoj špici!
Sedin Puce u trećoj emisiji showa Supertalent
ekipa htjela intervenirati!
''Past će!'' Što se ovdje dogodilo s Majom Šuput i zašto je u ovakvoj pozi?
Bomba Cirkus u trećoj emisiji showa Supertalent
šok i nevjerica!
Ovo je bio Martinin izraz lica kad su tri gola muškarca stigla na binu Supertalenta!
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Japan: Medvjed usmrtio muškarca koji je brao gljive
Novi napad
Horor u šumi: Berač gljiva pronađen mrtav s otkinutom glavom
Novi detalji napada na njemačku gradonačelnicu Iris Stalzer
DETALJI UŽASA
Gradonačelnica koju je kći mučila u podrumu ranije tražila pomoć? "Bojala se eskalacije"
Masovna pucnjava u restoranu u Južnoj Karolini: Četvoro mrtvih, 20 ranjenih
U Južnoj Karolini
Masovna pucnjava u restoranu: Četvero mrtvih, 20 ranjenih
show
Udala se Lucia Glavić
vesela fotogalerija!
Spoj Hrvatske i Čilea! Udala se glumica iz serije Na granici, vjenčanje je bilo kao u filmu
Kako izgleda nova supruga Ivana Zaka?
predivna plavuša!
Kako izgleda novopečena supruga Ivana Zaka? Osvanuo je njen video prije svadbe
Lejdi Perković prošetala subotnjom špicom u minici
zgodnica!
Za Thompsonovom nećakinjom u minici okretali su se svi na zagrebačkoj špici!
zdravlje
Ova vrsta hrane “gasi” mušku plodnost u samo 3 tjedna!
Otkriva nova studija
Ova vrsta hrane “gasi” mušku plodnost u samo 3 tjedna!
Korona simptomi: Najnovije varijante u porastu, evo što trebate znati ove jeseni
Sve je više slučajeva
Korona simptomi: Najnovije varijante u porastu, evo što trebate znati ove jeseni
Osobe koje koriste kanabis imaju čak četiri puta veći rizik od razvoja ove bolesti!
Alarmantni podaci iz Beča
Osobe koje koriste kanabis imaju čak četiri puta veći rizik od razvoja ove bolesti!
zabava
Majstorijom na gradilištu oduševio gledatelje, pogledajte virtuoza u akciji
Što kažete?
Majstorijom na gradilištu oduševio gledatelje, pogledajte virtuoza u akciji
"Znaš što bih ti radio?": Odgovorila na tipičnu balkansku poruku i nasmijala regiju
LOL
"Znaš što bih ti radio?": Odgovorila na tipičnu balkansku poruku i nasmijala regiju
Urnebesni skeč pokazao razliku provjere na granici u svijetu i na Balkanu! Ovo morate vidjeti
Svaka čast
Urnebesni skeč pokazao razliku provjere na granici u svijetu i na Balkanu! Ovo morate vidjeti
tech
Japanski znanstvenici otkrili novo stanje vode u kojem se ona ponaša posve neobično
Tako obična, no tako misteriozna
Japanski znanstvenici otkrili novo stanje vode u kojem se ona ponaša posve neobično
Ne nasjedajte mitovima: Što prestanak podrške za Windows 10 znači za vaše računalo?
5 stvari koje trebate znati
Ne nasjedajte mitovima: Što prestanak podrške za Windows 10 znači za vaše računalo?
Europski inženjeri stvaraju oružje budućnosti – raketu koja jednim udarom može zaustaviti roj ruskih dronova
Već se koristi u Ukrajini
Europski inženjeri stvaraju oružje budućnosti – raketu koja jednim udarom može zaustaviti roj ruskih dronova
sport
Srbiju tresu skandali: Stojković dao otkaz u 83. minuti utakmice protiv albanije!?
znao je i prije
Pogledajte kako je izbornik Srbije dao otkaz u 83. minuti utakmice protiv Albanije
VIDEO Hrvatska pobijedila Gibraltar, gledat ćemo Vatrene na Svjetskom prvenstvu!
UKLJUČITE SE U PRIJENOS!
VIDEO Hrvatska pobijedila Gibraltar, gledat ćemo Vatrene na Svjetskom prvenstvu!
Pogledajte reakciju navijača Srbije nakon što su im Albanci zabili gol: Slavio i igrač Dinama
tišina pa kaos
VIDEO Pogledajte reakciju navijača Srbije nakon što su im Albanci zabili gol: Slavio i igrač Dinama
tv
Utakmica Hrvatska - Gibraltar u nedjelju na Novoj TV od 20 sati
Kvalifikacije za SP
Utakmica Hrvatska - Gibraltar u nedjelju na Novoj TV od 20 sati
Supertalent: U trećoj audicijskoj epizodi Supertalenta pao je Majin zlatni gumb!
KAKVA EPIZODA!
U trećoj audicijskoj epizodi Supertalenta pao je Majin zlatni gumb!
Kumovi: Oprostila se dirljivom porukom - nedostaju li vam?
KUMOVI
Oprostila se dirljivom porukom - nedostaju li vam?
putovanja
Narod koji ima "supermoći": Hodaju kilometrima po užarenoj pustinji i žive od mesa, mlijeka i krvi
Turkana
Narod koji ima "supermoći": Hodaju kilometrima po užarenoj pustinji i žive od mesa, mlijeka i krvi
Odlična ideja za ručak: Turske okruglice u kremastom umaku koje odlično pašu uz pire od krumpira
Puretina na tanjuru
Odlična ideja za ručak: Turske okruglice u kremastom umaku koje odlično pašu uz pire od krumpira
Tjedni jelovnik jela sa žlicom za hladno vrijeme 6. 10. do 12. 10. 2025.
Tjedni jelovnik
7 toplih jela na žlicu za svaki dan ovoga tjedna koja se mogu napraviti za malo novca
novac
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Potez Europske unije izazvao paniku u autoindustriji: Dionice im naglo pale, najviše stradao njemački gigant
Tržište u crvenom
Potez Europske unije izazvao paniku u autoindustriji: Dionice im naglo pale, najviše stradao njemački gigant
Znate li tko najviše profitira od uspomena koje dijelimo na društvenim mrežama?
Komentar Domagoja Bebića
Znate li tko najviše profitira od uspomena koje dijelimo na društvenim mrežama?
lifestyle
Jednostavni kolač s višnjama i čokoladom
Nema dalje
Pripremite bombastični, a tako jednostavni čokoladni kolač s višnjama
Ulična moda Zagreb u tenisicama s povišenom petom Isabel Marant
I BOJA JE DIVNA
Tenisice sa zagrebačke špice koje mogu zamijeniti štikle, a uz fini kaput izgledaju zakon
15 modela dnevnih haljina dugih rukava
Savršene za jesen
Sve su tako lijepe i udobne: 15 modela dnevnih haljina dugih rukava
sve
Srbiju tresu skandali: Stojković dao otkaz u 83. minuti utakmice protiv albanije!?
znao je i prije
Pogledajte kako je izbornik Srbije dao otkaz u 83. minuti utakmice protiv Albanije
Udala se Lucia Glavić
vesela fotogalerija!
Spoj Hrvatske i Čilea! Udala se glumica iz serije Na granici, vjenčanje je bilo kao u filmu
VIDEO Hrvatska pobijedila Gibraltar, gledat ćemo Vatrene na Svjetskom prvenstvu!
UKLJUČITE SE U PRIJENOS!
VIDEO Hrvatska pobijedila Gibraltar, gledat ćemo Vatrene na Svjetskom prvenstvu!
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene