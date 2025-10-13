Posljednji pozdrav legendarnom Halidu Bešliću: Povorka s lijesom stigla na groblje

Tijelo Halida Bešlića dopremljeno je u Gazi Husrev-begovu džamiju na dženazu prije nego što se povorka preseli na groblje Bare.

Velikom i emotivnom svečanošću Sarajlije se opraštaju od Halida Bešlića, koji je preminuo u utorak, 7. listopada, u dobi od 71 godine nakon teške bolesti.

U prijepodnevnim satima u sarajevskom Narodnom pozorištu održana je komemoracija, na kojoj su brojni poznati i slavni iskoristili priliku da još jednom izraze sućut Halidovu sinu Dini i njegovoj obitelji, a neki od njih održali su emotivne govore.

Sarajevska policija cijeli dan je bila u stanju pripravnosti zbog velike količine ljudi koji su u Sarajevo došli samo kako bi ispratili kralja narodne glazbe. Po centru grada moglo se vidjeti kako policajci patroliraju, a neki su ih ispitivali za upute kako se snaći po bosanskohercegovačkoj metropoli.

Nikoga nije omelo ni oblačno vrijeme koje cijeli dan dominira gradom.

Mjesta nije bilo ni u Gazi Husrev-begovoj džamiji, gdje se održala dženaza (molitva) prije ukopa.

Nakon klanjanja dženaze tužna povorka s vozilom s tijelom pjevača prošla je kroz Ferhadiju, a na glavnu ulicu uključit će se kod Vječne vatre. Povorka se kretala sporo što su Sarajlije iskoristile da na automobil postave cvijeće.

Do trenutka kada je krenula minuta šutnje i kada je došao njegov tabut, sarajevski taksisti su užurbano dovodili sve zainteresirane na Bare, a neki su izašli na cestu kako bi uputili posljednje pozdrave pjevaču.

Grob za pjevača je već pripremljen, a službeni ukop započet će u 15:00 sati.

Supruga Sejda zbog bolesti nije došla na posljednji ispraćaj. Više pročitajte OVDJE.

