Posljednji pozdrav legendarnom Halidu Bešliću: Povorka s lijesom stigla na groblje

Tijelo Halida Bešlića dopremljeno je u Gazi Husrev-begovu džamiju na dženazu prije nego što se povorka preseli na groblje Bare.
U prijepodnevnim satima u sarajevskom Narodnom pozorištu održana je komemoracija, na kojoj su brojni poznati i slavni iskoristili priliku da još jednom izraze sućut Halidovu sinu Dini i njegovoj obitelji, a neki od njih održali su emotivne govore.
Pripreme za ispraćaj Halida Bešlića - 3 Foto: Duje Klarić / CROPIX
Pripreme za ispraćaj Halida Bešlića - 5 Foto: Duje Klarić / CROPIX
Dženaza Halida Bešlića - 1 Foto: Antonio Balic / CROPIX
Dženaza Halida Bešlića - 5 Foto: Antonio Balic / CROPIX
Sarajevska policija cijeli dan je bila u stanju pripravnosti zbog velike količine ljudi koji su u Sarajevo došli samo kako bi ispratili kralja narodne glazbe. Po centru grada moglo se vidjeti kako policajci patroliraju, a neki su ih ispitivali za upute kako se snaći po bosanskohercegovačkoj metropoli.
Nikoga nije omelo ni oblačno vrijeme koje cijeli dan dominira gradom.
Dženaza Halida Bešlića - 10 Foto: Duje Klarić / CROPIX
Dženaza Halida Bešlića - 3 Foto: Duje Klarić / CROPIX
Dženaza Halida Bešlića - 3 Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Dženaza Halida Bešlića - 1 Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Mjesta nije bilo ni u Gazi Husrev-begovoj džamiji, gdje se održala dženaza (molitva) prije ukopa.
Nakon klanjanja dženaze tužna povorka s vozilom s tijelom pjevača prošla je kroz Ferhadiju, a na glavnu ulicu uključit će se kod Vječne vatre. Povorka se kretala sporo što su Sarajlije iskoristile da na automobil postave cvijeće.
Do trenutka kada je krenula minuta šutnje i kada je došao njegov tabut, sarajevski taksisti su užurbano dovodili sve zainteresirane na Bare, a neki su izašli na cestu kako bi uputili posljednje pozdrave pjevaču.
Dženaza Halida Bešlića - 1 Foto: Duje Klarić / CROPIX
Dženaza Halida Bešlića - 1 Foto: Samir Saletovic/PIXSELL
Dženaza Halida Bešlića - 4 Foto: Samir Saletovic/PIXSELL
Dženaza Halida Bešlića - 6 Foto: Samir Saletovic/PIXSELL
Grob za pjevača je već pripremljen, a službeni ukop započet će u 15:00 sati.
Supruga Sejda zbog bolesti nije došla na posljednji ispraćaj. Više pročitajte OVDJE.
