Tužna povorka

Posljednji pozdrav legendarnom Halidu Bešliću: Povorka s lijesom stigla na groblje

Piše E.G., Danas @ 14:42 Celebrity komentari
Ispraćaj Halida Bešlića - povorka - 3 Ispraćaj Halida Bešlića - povorka - 3 Foto: Nidal Saljic/PIXSELL

Tijelo Halida Bešlića dopremljeno je u Gazi Husrev-begovu džamiju na dženazu prije nego što se povorka preseli na groblje Bare.

Policija čuva Sarajevo tijekom ispraćaja Halida Bešlića
dirljiv oproštaj građana
Pogled iz zraka na dženazu Halida Bešlića u Sarajevu
koliko je bio voljen...
Unuk Halida Bešlića se slomio na dženazi
tužna povorka
Dino Merlin poljubio Halidovog unuka u čelo
utjeha u teškim trenucima
Enis Bešlagić održao govor na komemoraciji za Halida Bešlića
''Svi su se hvalili, ali...''
Udala se Lucia Glavić
vesela fotogalerija!
Neočekivan trenutak na oproštaju Halidu Bešliću, poznatom glumcu pozlilo pred tisućama ljudi
svi su brzo reagirali
Kako izgleda nova supruga Ivana Zaka?
predivna plavuša!
Koji je uzrok smrti Diane Keaton?
sve se naglo pogoršalo
Severina čestitala rođendan posebnoj osobi
"leti, leti..."
Užas na gradilištu: Poginula dva radnika, urušio se zid
Tragedija
Nema mira na istoku Zagrebu: Dnevnik Nove TV donosi nikad viđene snimke divljanja
Roditelji su očajni
USKOK optužio 85 ljudi zbog nezakonitosti prilikom izdavanja uvjerenja za lovca
ZA 100 EURA
Udala se Lucia Glavić
vesela fotogalerija!
Unuci Halida Bešlića izašli na pozornicu s gradonačelnikom Sarajeva na komemoraciji
''Puno ljudi te voli...''
Neočekivan trenutak na oproštaju Halidu Bešliću, poznatom glumcu pozlilo pred tisućama ljudi
svi su brzo reagirali
Gripa tip B: Simptomi koji je razlikuju od gripe tip A, trajanje i tko je većem riziku od težeg oblika
Piše liječnik
Korona simptomi: Najnovije varijante u porastu, evo što trebate znati ove jeseni
Sve je više slučajeva
Koliko je vremena potrebno da se snizi kolesterol?
Povećava rizik od srčanih bolesti
Majstorijom na gradilištu oduševio gledatelje, pogledajte virtuoza u akciji
Što kažete?
"Znaš što bih ti radio?": Odgovorila na tipičnu balkansku poruku i nasmijala regiju
LOL
"Kamikaza na autocesti": Snimljen sumanuti prizor na cesti prema Dugopolju
Jao…
Patite od sindroma iritabilnog crijeva? Jedna terapija pokazuje velik potencijal u smanjenju simproma, a ne uključuje nikakve lijekove
provedena velika analiza
Skromna vrsta gljive mogla bi liječiti ljudsko tkivo
Novo istraživanje otkriva
Japanski znanstvenici otkrili novo stanje vode u kojem se ona ponaša posve neobično
Tako obična, no tako misteriozna
Lorenco Jemini skinuo dres u programu uživo zbog pobjede Albanije protiv Srbije
Ispunjeno obećanje
Srbiju tresu skandali: Stojković dao otkaz u 83. minuti utakmice protiv albanije!?
znao je i prije
Vladan Milojević novi izbornik Srbije?
Nisu oduševljeni
Supertalent: Audicijski nastup u dvanaestoj sezoni Supertalenta - Mario Sušinjak
POMEO POZORNICU!
U dobru i zlu: Je li pronašla idealnog muškarca ili ga još ne poznaje dovoljno?
U DOBRU I ZLU
Kumovi: Sve je priznala - hoće li napokon moći mirno spavati?
KUMOVI
Narod koji ima "supermoći": Hodaju kilometrima po užarenoj pustinji i žive od mesa, mlijeka i krvi
Turkana
Tjedni jelovnik jela sa žlicom za hladno vrijeme 6. 10. do 12. 10. 2025.
Tjedni jelovnik
Odlična ideja za ručak: Turske okruglice u kremastom umaku koje odlično pašu uz pire od krumpira
Puretina na tanjuru
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Potez Europske unije izazvao paniku u autoindustriji: Dionice im naglo pale, najviše stradao njemački gigant
Tržište u crvenom
Znate li tko najviše profitira od uspomena koje dijelimo na društvenim mrežama?
Komentar Domagoja Bebića
Savjet modne urednice Annette Weber kako izgledati kao bogatašica
TRIKOVI MODNE UREDNICE
Bojana Gregorić Vejzović u fantatsičnoj suknji koja se može nositi u raznim prigodama
SJAJNO IZDANJE
Rezultati ankete: Najljepša glumica Zlatnog doba Hollywooda
jedna od najvećih
Lorenco Jemini skinuo dres u programu uživo zbog pobjede Albanije protiv Srbije
Ispunjeno obećanje
Udala se Lucia Glavić
vesela fotogalerija!
Srbiju tresu skandali: Stojković dao otkaz u 83. minuti utakmice protiv albanije!?
znao je i prije
