Najtužniji prizor s Halidove komemoracije: Stolica njegove supruge ostala je prazna

Supruga Halida Bešlića nije mogla doći na komemoraciju za supruga.

Brojni kolege, prijatelji, obožavatelji i obitelj odali su počast kralju narodne glazbe, Halidu Bešliću, na komemoraciji u Sarajevu, ali jedno mjesto ostalo je prazno.

Halidova supruga Sejda zbog bolesti nije mogla doći na komemoraciju, piše Telegraf.

U prvom redu, uz sina Dinu, unuke i druge članove obitelji, ostalo je prazno mjesto s natpisom Sejda Bešlić.

Podsjetimo, Sejda i Halid bili su hospitalizirani u istoj bolnici, a liječnici su je smjestili u sobu do supruga. Iz bolnice je puštena uoči posljednjeg ispraćaja glazbenika. Više o tome pisali smo OVDJE.

