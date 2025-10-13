Uplakani građani Sarajeva ispred Narodnog pozorišta prate komemoraciju za Halida

Mnogi građani iskoristili su priliku kako bi slušali komemoraciju za Halida Bešlića ispred Narodnog pozorišta, a neki od njih donijeli su bijele ljiljane.

Halid Bešlić preminuo je u utorak, 7. listopada, u dobi od 71 godine nakon teške bolesti, a čak 30 tisuća ljudi moglo bi stići u glavni grad Bosne i Hercegovine kako bi na posljednje počivalište ispratili kralja narodne glazbe.

Groblje Bare spremno je za dolazak velike mase ljudi, a sarajevski taksisti još ranije su odlučili kako će na dan dženaze svi građani imati besplatan prijevoz do groblja. No prije nego što bude ispraćen uz molitvu na vječni počinak tik uz grob velikog prijatelja Kemala Montena, u prepunom Narodnom pozorištu u Sarajevu održava se komemoracija, na koju su stigle brojne javne ličnosti iz cijele regije.

Osim što je gledalište Narodnog pozorišta prepuno, diljem Sarajeva i ispred kazališta postavljeni su ekrani na kojima građani imaju prilike gledati komemoraciju. Neki od njih iskoristili su priliku i sjesti na stolice koje su bile postavljene.

Mnogi od njih u rukama nose bijeli ljiljan, a može se primijetiti kako nije bilo suhih očiju među prisutnima, koji su na taj način odlučili ispratiti velikog pjevača.

