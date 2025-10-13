Prizor iz Pariza koji se neće zaboraviti! Halidov ''Čardak'' zasvirao ispred Eiffelova tornja

Oproštaj od Halida Bešlića u Parizu Foto: Instagram

Halidovi obožavatelji okupili su se i u Parizu kako bi mu odali počast.

U gradovima diljem regije, ali i svijeta, tisuće ljudi oprostile su se od Halida Bešlića, glazbene legende koja je ostavila neizbrisiv trag u srcima publike. Među brojnim gradovima koji su u nedjelju odali počast preminulom pjevaču našao se i Pariz.

Ispred Eiffelovog tornja okupili su se Bešlićevi obožavatelji s bosanskohercegovačkim zastavama u rukama.

Oproštaj od Halida Bešlića u Parizu Foto: Instagram

Na videu se vidi grupa ljudi koja stoji u znak poštovanja, dok u pozadini tiho svira Halidova pjesma ''Čardak''.

Dirljivu snimku s tog mjesta podijelio je glumac Enis Bešlagić, koji je i pokrenuo inicijativu za organizirane oproštaje diljem svijeta.

Halid Bešlić, Enis Bešlagić Foto: Neja Markicevic / CROPIX

Halid Bešlić, Enis Bešlagić Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Oproštaj od Halida Bešlića u Sarajevu - 5 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Halid Bešlić Foto: Borna jaksic/PIXSELL

Halid Bešlić Foto: Robert Anic/PIXSELL

