Prizor iz Pariza koji se neće zaboraviti! Halidov ''Čardak'' zasvirao ispred Eiffelova tornja

Halidovi obožavatelji okupili su se i u Parizu kako bi mu odali počast.
U gradovima diljem regije, ali i svijeta, tisuće ljudi oprostile su se od Halida Bešlića, glazbene legende koja je ostavila neizbrisiv trag u srcima publike. Među brojnim gradovima koji su u nedjelju odali počast preminulom pjevaču našao se i Pariz.
Ispred Eiffelovog tornja okupili su se Bešlićevi obožavatelji s bosanskohercegovačkim zastavama u rukama.
Na videu se vidi grupa ljudi koja stoji u znak poštovanja, dok u pozadini tiho svira Halidova pjesma ''Čardak''.
Dirljivu snimku s tog mjesta podijelio je glumac Enis Bešlagić, koji je i pokrenuo inicijativu za organizirane oproštaje diljem svijeta.
OVDJE pogledajte prizore tuge i poštovanja prema Halidu iz cijele regije.
Shrvana Hanka Paldum snimljena među Sarajlijama koji su rekli zbogom Halidu. O tome smo pisali OVDJE.
Sve detalje pogreba, na kojem se očekuje više od 30.000 ljudi, doznajte OVDJE.
