Preminuo modni vizionar čije su potpetice postale simbol ženstvene moći

Cesare Paciotti, poznati talijanski dizajner cipela, preminuo je u 68. godini u svom domu u Civitanova Marcheu.

Talijanski dizajner cipela i poduzetnik Cesare Paciotti, čije cipele obožavali mnogi, preminuo je u nedjelju navečer u dobi od 67 godina.

Umro je u svom domu u Civitanova Marcheu, nakon što ga je iznenada pogodilo teško zdravstveno stanje. Unatoč brzoj intervenciji hitne pomoći, spas mu nije bio moguć te su liječnici mogli samo konstatirati smrt, izvijestio je Corriere Adriatico.

Paciotti je rođen 1. siječnja 1958. u pokrajini Macerata, a ljubav prema cipelama naslijedio je od oca koji je osnovao svoju tvrtku za izradu cipela 1948. godine. Kada je s osam godina ostao bez oca, mladi Cesare je sam počeo izučavati postolarstvo uz potporu majke i bake, a zajedno sa sestrom Paolom, dovest će ga do zvjezdanih visina.

"Baka je odlučno odlučila nastaviti, a majka je cijeli život radila u tvrtki s ujakom. U godinama procvata talijanske mode surađivali su s dizajnerima koji su tada tek započinjali – Giorgiom Armanijem, Romeom Giglijem i Giannijem Versaceom", prisjetio se jednom Paciotti, ističući kako je odrastao u snažnom matrijarhalnom okruženju koje je oblikovalo njegov stil.

Cesare Paciotti - 3 Foto: Profimedia

Cesare Paciotti - 4 Foto: Profimedia

Svoju umjetničku crtu razvio je studirajući DAMS (Umjetničke, glazbene i kazališne discipline) na sveučilištu u Bologni. Nakon diplome 1980. preuzeo je ulogu kreativnog direktora tvrtke, dok je sestra vodila operativni dio poslovanja.

Često je isticao da mu je Gianni Versace bio ključna inspiracija – i kao dizajner i kao čovjek. Na valu procvata talijanskog dizajna pokrenuo je vlastiti brend "Cesare Paciotti", čija je snažna estetska i identitetska vizija brzo postala sinonim za luksuznu obuću i talijanski zanatski genij.

Svojim seksepilnim cipelama s prepoznatljivim metalnim bodežom osvojio je modni svijet i postao poznat kao "rock dizajner". Taj spoj čistih linija i volumena s detaljima koji su izražavali snagu, seksipil i moć osvojio je holivudske zvijezde i lansirao ga na međunarodnu scenu. "Dagger heels", potpetica u obliku bodeža koja je postala simbol brenda, ostat će u kolektivnoj mašti kao izjava identiteta i hrabrosti.

"Cesare će biti zapamćen po svom zavodljivom stilu i iznimnoj ljudskoj velikodušnosti, stoji u priopćenju obiteljske tvrtke za talijanske medije.

Kao istaknuta figura talijanskog poduzetništva, Paciotti je bio jedan od ključnih ljudi koji su promovirali obućarski kraj Marche diljem svijeta, pretvarajući ga u međunarodni centar elegancije, kvalitete i zanatske izvrsnosti.

Cesare Paciotti - 4 Foto: Afp

Cesare Paciotti - 1 Foto: Afp

Cesare Paciotti - 1 Foto: Profimedia

Svojim radom, kreativnošću i vizijom pridonio je tome da talijanska obuća "Made in Italy" postane simbol luksuza na modnim pistama i svjetskim tržištima.

Svoj privatni život štitio je s velikom diskrecijom. Kao mladić bio je znatiželjan i živahan, s jakom vezom prema obitelji i ranom strašću prema kreativnosti. Volio je glazbu, svirao bubnjeve i putovao, a ta su iskustva snažno utjecala na njegov estetski pogled na svijet.

Iz braka s Laurom Leonori, koji je trajao od 2007. do 2013. godine, rodilo se dvoje djece Ludovica i Giuseppe, a prema natpisima u talijanskim medijima, Paciotti je imao i treće dijete, koje je dobio nedugo nakon razvoda.

