Prizor koji ostavlja bez riječi! More ljudi ispratilo Halida Bešlića na njegov posljednji put

U srcu Sarajeva brojni građani prije pogreba stigli su na dženazu Halida Bešlića.

Harem Gazi Husrev-begova džamija u srcu Sarajeva bio je ispunjen do posljednjeg mjesta, dok se u glavnom gradu Bosne i Hercegvine brojni opraštaju od glazbene legende Halida Bešlića.

Emotivni prizori dolaze i iz zraka – fotografije jasno prikazuju koliku je masu ljudi okupio posljednji ispraćaj čovjeka čije su pjesme bile dio života cijele regije.

Dženaza Halidu Bešliću klanjana je u prisustvu brojnih koji su u tišini i dostojanstvu ispratili voljenog pjevača na njegov posljednji put.

Ispred džamije i na okolnim ulicama vladala je tišina, poštovanje i tuga, a tisuće ljudi – od najbližih, kolega, prijatelja pa do običnih građana, došle su odati počast Halidu, čovjeku koji je ostao simbol glazbene duše Balkana.

Nakon dženaze povorka je krenula prema gradskom groblju Barama.

