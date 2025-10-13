Kći Šabana Šaulića prisjetila se očeva prijateljstva s Halidom Bešlićem

Halid Bešlić i Šaban Šaulić bili su dugogodišnji prijatelji koje je povezivala glazba, međusobno poštovanje i brojne uspomene sa zajedničkih nastupa.

Smrt Halida Bešlića zavila je cijelu regiju u crno. O nenadoknadivom gubitku progovorila je i Ilda Šaulić, kći pokojnog Šabana Šaulića, koja je i sama glazbenica.

"Prestalo je kucati srce čovjeka koji je bio legenda bosanske glazbe. Bio je izuzetan čovjek, bila sam na njegovu koncertu u Beogradu prije nekoliko godina. Veliki je to gubitak, suosjećam s njegovom obitelji. Šaban i Halid bili su divni prijatelji", izjavila je Ilda za Mondo.rs.

Inače, Šaban i Halid bili su veliki prijatelji, ali nikada nisu snimili duet. Ipak, dijelili su pozornicu i projekte, poput koncerta "Tri kralja" u Sarajevu, gdje su nastupali s Miroslavom Ilićem.

