Kći Šabana Šaulića prisjetila se očeva prijateljstva s Halidom Bešlićem

Halid Bešlić i Šaban Šaulić bili su dugogodišnji prijatelji koje je povezivala glazba, međusobno poštovanje i brojne uspomene sa zajedničkih nastupa.
"Prestalo je kucati srce čovjeka koji je bio legenda bosanske glazbe. Bio je izuzetan čovjek, bila sam na njegovu koncertu u Beogradu prije nekoliko godina. Veliki je to gubitak, suosjećam s njegovom obitelji. Šaban i Halid bili su divni prijatelji", izjavila je Ilda za Mondo.rs.
Ilda Šaulić Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Šaban Šaulić (FOTO: Facebook)
Inače, Šaban i Halid bili su veliki prijatelji, ali nikada nisu snimili duet. Ipak, dijelili su pozornicu i projekte, poput koncerta "Tri kralja" u Sarajevu, gdje su nastupali s Miroslavom Ilićem.
Halid Bešlić Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Halid Bešlić Foto: Livio Andrijic / CROPIX
Oproštaj od Halida Bešlića u Sarajevu - 10 Foto: Armin Durgut/Pixsell
Oproštaj od Halida Bešlića u Sarajevu - 8 Foto: Armin Durgut/Pixsell
Fanovi Halida Bešlića u Sarajevu - 9 Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Oproštaj od Halida Bešlića u Sarajevu - 11 Foto: Armin Durgut/Pixsell
