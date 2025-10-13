Halidov lijes u grob je spustio njegov sin Dino, suze nitko nije mogao suzdržati

Dženaza Halida Bešlića bila je posebno emotivna, lijes svog oca u grob je spustio njegov sin Dino.

Halid Bešlić ispraćen je na vječni počinak.

Na groblju Bare u Sarajevu njegov lijes dočekale su tisuće ljudi, a službeni ukop počeo je u 15 sati.

Pogled iz zraka na groblje Bare - 2 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Pogled iz zraka na groblje Bare - 3 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Pogreb Halida Bešlića Foto: Duje Klaric / CROPIX

Halidov lijes (tabut) do groba su nosili brojni muškarci izmjenjujući se, a u muslimanskoj vjeri to nosi posebno značenje. Dok je njegov lijes putovao do groba, svirala je a cappella njegove pjesme ''Romanija''.

Pogled iz zraka na groblje Bare - 1 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Pogreb Halida Bešlića Foto: Duje Klaric / CROPIX

Pogledaji ovo Celebrity Shrvani Saša Matić otkrio što mu je Halid Bešlić rekao u posljednjem razgovoru

Očev lijes u grob je spuštao i njegov sin Dino, a na te prizore rijetko je tko mogao zadržati suze.

Pogreb Halida Bešlića - 1 Foto: Nidal Saljic/Pixsell

Pogreb Halida Bešlića - 2 Foto: Nidal Saljic/Pixsell

Pogreb Halida Bešlića - 3 Foto: Nidal Saljic/Pixsell

Pogledaji ovo Celebrity Najtužniji prizor s Halidove komemoracije: Stolica njegove supruge ostala je prazna

Na pogrebu su bili i pjevač Dino Merlin te glumac Enis Bešlagić.

Pogreb Halida Bešlića, Enis Bešlagić Foto: Duje Klaric / CROPIX

Pogreb Halida Bešlića, Dino Merlin Foto: Duje Klaric / CROPIX

Veliku fotogaleriju iz Sarajeva pogledajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Uplakani građani Sarajeva ispred Narodnog pozorišta prate komemoraciju za Halida

Komemoracija koja je održana u Narodnom pozorištu bila je neopisivo emotivna, a sve je posebno rasplakao govor Dina Merlina.

Komemoracija Halida Bešlića - 5 Foto: Nidal Saljic/POOL/PIXSELL

Komemoracija Halida Bešlića - 4 Foto: Nidal Saljic/POOL/PIXSELL

Pogledaji ovo Celebrity Unuka Halida Bešlića rasplakala sve govorom: ''Mama nam nije rekla da si nas napustio, ali znali smo''

Galerija 34 34 34 34 34

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Potpuno slomljeni sin Halida Bešlića snažno je grlio svoje dijete tijekom oproštaja od oca

1/37 >> Pogledaji ovu galeriju +32 Celebrity Shrvani Saša Matić otkrio što mu je Halid Bešlić rekao u posljednjem razgovoru