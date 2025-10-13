Otkriveno zašto Sejda nije bila na sprovodu voljenog supruga Halida Bešlića

Na najteži dan u životu posljednji put uz svog supruga Halida Bešlića nije bila Sejda, otkriveno je zašto.

Brojni kolege, prijatelji, obožavatelji i obitelj odali su počast kralju narodne glazbe, Halidu Bešliću, na komemoraciji u Sarajevu, ali jedno mjesto ostalo je prazno.

Halidova supruga Sejda danas nije prisustvovala ni komemoraciji niti samom sprovodu supruga Halida.

Halid i Sejda Bešlić Foto: V.M. Tauber/Cropix

Tijekom noći joj je pozlilo, pa su liječnici i hitna pomoć dežurali u njezinoj blizini na Ciglanama, pružajući joj svu potrebnu njegu i podršku, piše Kurir.

Komemoracija Halida Bešlića - 8 Foto: Nidal Saljic/POOL/PIXSELL

Podsjetimo, Sejda i Halid bili su hospitalizirani u istoj bolnici, a liječnici su je smjestili u sobu do supruga. Iz bolnice je puštena uoči posljednjeg ispraćaja glazbenika. Više o tome pisali smo OVDJE.

Pogreb Halida Bešlića Foto: Nidal Saljic/Pixsell

Dženaza Halida Bešlića - 2 Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Dženaza Halida Bešlića - 3 Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Unuka Halida Bešlića govorom je sve rasplakala. Više pročitajte OVDJE.

Halidov lijes u grob je spustio njegov sin Dino, tužne prizore pogledajte OVDJE.

Pogreb Halida Bešlića - 1 Foto: Nidal Saljic/Pixsell

Pogreb Halida Bešlića Foto: Duje Klaric / CROPIX

Pogled iz zraka na ispraćaj Halida Bešlića Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Pogled iz zraka na groblje Bare - 1 Foto: Armin Durgut/Pixsell

