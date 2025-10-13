Otkriveno zašto Sejda nije bila na sprovodu voljenog supruga Halida Bešlića

Na najteži dan u životu posljednji put uz svog supruga Halida Bešlića nije bila Sejda, otkriveno je zašto.
Brojni kolege, prijatelji, obožavatelji i obitelj odali su počast kralju narodne glazbe, Halidu Bešliću, na komemoraciji u Sarajevu, ali jedno mjesto ostalo je prazno.3 vijesti o kojima se priča ''Puno ljudi te voli...'' Unuka Halida Bešlića rasplakala sve govorom: ''Mama nam nije rekla da si nas napustio, ali znali smo'' nedavno puštena iz bolnice Najtužniji prizor s Halidove komemoracije: Stolica njegove supruge ostala je prazna ''Svi su se hvalili, ali...'' Enis Bešlagić oštro o okupljanjima za Halida: ''Koliko vam je trebalo da shvatite da je otišao?''
Halidova supruga Sejda danas nije prisustvovala ni komemoraciji niti samom sprovodu supruga Halida.
Halid i Sejda Bešlić Foto: V.M. Tauber/Cropix
Tijekom noći joj je pozlilo, pa su liječnici i hitna pomoć dežurali u njezinoj blizini na Ciglanama, pružajući joj svu potrebnu njegu i podršku, piše Kurir.
Komemoracija Halida Bešlića - 8 Foto: Nidal Saljic/POOL/PIXSELL
Pogledaji ovo Celebrity Halidov grob nakon pogreba Sarajlije zasuli cvijećem i porukama, svi se žele oprostiti
Podsjetimo, Sejda i Halid bili su hospitalizirani u istoj bolnici, a liječnici su je smjestili u sobu do supruga. Iz bolnice je puštena uoči posljednjeg ispraćaja glazbenika. Više o tome pisali smo OVDJE.
Pogreb Halida Bešlića Foto: Nidal Saljic/Pixsell
Dženaza Halida Bešlića - 2 Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Dženaza Halida Bešlića - 3 Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Unuka Halida Bešlića govorom je sve rasplakala. Više pročitajte OVDJE.
Halidov lijes u grob je spustio njegov sin Dino, tužne prizore pogledajte OVDJE.
Pogreb Halida Bešlića - 1 Foto: Nidal Saljic/Pixsell
Pogreb Halida Bešlića Foto: Duje Klaric / CROPIX
Pogled iz zraka na ispraćaj Halida Bešlića Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Pogled iz zraka na groblje Bare - 1 Foto: Armin Durgut/Pixsell
Galerija 30 30 30 30 30
Pogledaji ovo Celebrity Prizor koji ostavlja bez riječi! More ljudi ispratilo Halida Bešlića na njegov posljednji put
1/43 >> Pogledaji ovu galeriju +38 Celebrity Posljednji pozdrav legendarnom Halidu Bešliću: Pjevač ispraćen na vječni počinak uz svoju pjesmu
1/37 >> Pogledaji ovu galeriju +32 Celebrity Halid Bešlić pokopan je kraj prijatelja i glazbenika kojeg regija još nije preboljela
Pogledaji ovo Celebrity Gesta koja je dirnula sve! Dino Merlin poljubio Halidova unuka u čelo