Kakvo iznenađenje! Livaković i lijepa supruga dobili drugo dijete

Dominik Livaković dobio je svoje drugo dijete s lijepom suprugom Helenom Livaković.

Sretna vijest stiže iz doma našeg nogometnog vrata Dominika Livakovića.

Naime, on i supruga Helena Livaković dobili su svoje drugo dijete.

Dominik i Helena Livaković - 2 Foto: Instagram

Vijest je doznao Story od izvora bliskih obitelji, a javnost nije ni znala da je Helena trudna.

Trudnoću su uspješno sakrili i sa svojim prvim djetetom, sinom Joakimom, koji se rodio u siječnju 2024. godine.

Dominik i Helena Livaković - 3 Foto: Instagram

Helena i Dominik Livaković - 3 Foto: Helena Livaković/Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Zdravko Mamić oprostio se od Bešlića pa otkrio što je Halid jednom napravio za njega

Par se nakon petogodišnje veze vjenčao u lipnju 2022. u Zadru, a na svadbi su im pjevali Petar Grašo i Saša Matić. Među poznatim gostima bili su i Mateo i Izabel Kovačić, Luka i Vanja Modrić te Šime Vrsaljko.

Dvojac nije krio kako njihova ljubav nije bila na prvi pogled, no sve je započelo prijateljstvom.

"Brzo smo kliknuli, no to nije bila ljubav na prvi pogled. Naša je priča započela prijateljstvom. Posebno me očarao duhovitošću, pogotovo zbog toga što je na prvu povučen, ne govori puno i zaista nisam očekivala da je toliko duhovit. On je napravio prvi korak", izjavila je jednom prilikom Helena Livaković.

Dominik i Helena Livaković - 3 Foto: Tomislav Kristo/Cropix

Dominik i Helena Livaković - 4 Foto: Tomislav Kristo/Cropix

Pogledaji ovo Celebrity Otkriveno zašto Sejda nije bila na sprovodu voljenog supruga Halida Bešlića

Više o njihovoj ljubavi pročitajte OVDJE.

Galerija 22 22 22 22 22

1/38 >> Pogledaji ovu galeriju +33 Celebrity Halidov sin na pogrebu oca u najtežim trenucima dirnuo okupljene potezom

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Tko je sve stigao u Sarajevo reći posljednje zbogom legendarnom Halidu?

Pogledaji ovo Celebrity Halidov grob nakon pogreba Sarajlije zasuli cvijećem i porukama, svi se žele oprostiti