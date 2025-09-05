Ljubavna bajka Livakovića i njegove Helene traje gotovo desetljeće, a započela je tiho

Dominik i Helena Livaković preselit će se u Španjolsku, nakon što je hrvatski reprezentativni vratar dogovorio posudbu u Gironu.

Nakon epizode u Fenerbahčeu, reprezentativni vratar Domagoj Livaković će se preseliti u Španjolsku, gdje će do kraja tekuće sezone igrati u Gironi.

S njim put Španjolske će i njegova supruga Helena, s kojom je u braku već tri godine i ima sina Joakima.

Dominik Livaković i Helena Matić (Foto: Instagram) Foto: Instagram

Dominik Livaković i Helena Matić (Foto: Instagram) Foto: Instagram

Helena i Dominik Livaković Foto: Instagram

Par nije krio kako njihova ljubav nije bila na prvi pogled, no sve je započelo prijateljstvom.

"Brzo smo kliknuli, no to nije bila ljubav na prvi pogled. Naša je priča započela prijateljstvom. Posebno me očarao duhovitošću, pogotovo zbog toga što je na prvu povučen, ne govori puno i zaista nisam očekivala da je toliko duhovit. On je napravio prvi korak", izjavila je jednom prilikom Helena Livaković.

Obitelj Livaković - 3 Foto: Helena Livaković/Instagram

Helena i Dominik Livaković - 4 Foto: Helena Livaković/Instagram

Dominik i Helena Livaković Foto: Tomislav Kristo/Cropix

"Jako smo samozatajni. Oboje smo po prirodi povučeni i imamo uzak krug ljudi s kojima se družimo. Puno vremena provodimo sa psom Cruzom s kojim volimo ići u šetnje prirodom. Kada imamo više slobodnih dana, volimo otići u Zadar, ali i na druga kraća putovanja", rekla je ona ranije u intervjuu za Story.

Samozatajna Helena, koju po izgledu uspoređuju s Meghan Markle, ne voli puno toga otkrivati o sebi, ali pred kraj 2022. godine privukla je puno pozornosti na sebe na tribinama Svjetskog prvenstva kad je svojeg supruga podržavala na utakmicama i na svakoj utakmici nosila Dominikov dres.

Par se nakon petogodišnje veze vjenčao u lipnju 2022. u Zadru, a na svadbi su im pjevali Petar Grašo i Saša Matić. Među poznatim gostima bili su i Mateo i Izabel Kovačić, Luka i Vanja Modrić te Šime Vrsaljko.

Svoju ljubavnu priču upotpunili su malenim sinčićem Joakimom koji je na svijet došao početkom 2024. godine, a vijest o prinovi su uspješno držali u tajnosti do samog kraja.

