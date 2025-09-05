Zvijezda "Kumova" postigla još jedan veliki uspjeh: "Netko poput nje pojavi se jednom u 100 godina"

Ana Uršula Najev postigla je još jedan uspjeh u svojoj glazbenoj karijeri, rasprodavši koncert u Splitu.

Jedna od najgledanijih domaćih serija "Kumovi" vratili su se na male ekrane nakon ljetne pauze, a i ove sezone pratit će se što radi Luce koju tumači Ana Uršula Najev.

Osim uspjeha na malim ekranima, Splićanku se posljednjih godina može slušati i u radijskom eteru i na pozornicama. Na jednoj takvoj pozornici, postavljenoj u dvorani Lora, Najev će sa sastavom Black Coffee nastupati 10. rujna u sklopu Teatra uz more, a ulaznice su rasprodane tjedan dana unaprijed.

Galerija 25 25 25 25 25

Ana Uršula Najev - 3 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

Ana Uršula Najev - 1 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

Ana Uršula Najev - 2 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

Ana Uršula Najev - 4 Foto: In Magazin

Iz tog razloga već je najavljen novi koncert koji će se održati 23. listopada.

"Od prve najave potražnja za ulaznicama za ovu glazbenu večer je velika i ne čudi nas što je koncert rasprodan tjedan dana unaprijed. Svi koji su imali prilike dosad poslušati Anu Uršulu i Black Coffee znaju kako ih očekuje jedna posebna glazbena poslastica. Potražnja je još uvijek velika te smo za sve koji nisu na vrijeme stigli pribaviti ulaznice dogovorili novi termin - 23. listopada u 20 sati u dvorani Lora. Ne sumnjamo kako će se i za novi koncert tražiti karta više jer ulaznice su već u prodaji", izjavio je jedan od organizatora Tadija Kolovrat.

Veliku pohvalu je dobila i od članova benda s kojim će nastupati.

Ana Uršula Najev i Momčilo Otašević Foto: Nova TV

Ana Uršula Najev Foto: Livio Andrijic/Cropix

Ana Uršula Najev Foto: Instagram

Ana Uršula Najev, Momčilo Otašević i Mara Brkić - 4 Foto: Sandra Simunovic/Pixsell

Pogledaji ovo Celebrity Mišićavi trbuh ispod proreza ukrao je poglede svih muškaraca, ali i žena

"U svojoj glazbenoj karijeri susretao sam se s raznim umjetnicima različitih profila, ali nešto poput Ane Uršule pojavljuje se jednom u 100 godina. Nevjerojatan talent, iznimna energija i emocija su stvari koje je čine, po mom skromnom sudu, trenutačno jednom od najboljih pjevačica u našoj zemlji, a i šire", kazao je Renato Švorinić, dodavši: "Lakoća s kojom izvodi američke standarde, ali i naše starije kompozicije, ono je što plijeni pozornost publike. Ona je ono nešto što daje Black Coffeeju 'forcu' da i nakon 32 godina muziciranja uživamo u svakom trenutku našeg koncerta."

Sama Ana Uršula još ranije je rekla kako ima dugačak popis uzora.

"Uzor mi je svaka individua koja me na bilo koji način impresionirala i inspirirala. Uzor mi je i imaginarna, bolja verzija mene kojoj težim", rela je za tportal.

Što je skrivala čak sedam godina, pročitajte OVDJE.

Nedavno je zapjevala i na svadbi, o čemu više pročitajte OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Jedan gumb na odvažnoj kombinaciji zamalo je koštao ovu ljepoticu modnog peha

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Zanimljivosti Tko je influencerica s inspirativnom pričom koju je dekolte zamalo izdao pred svima?

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tragedija je slomila Giorgia Armanija: Najveći životni udarac nije imao veze s modnim carstvom

Pogledaji ovo Celebrity Maja Šuput nizom fotki iz Splita napokon potvrdila druženje s neodoljivim Šimom?