Zvijezda "Kumova" postigla još jedan veliki uspjeh: "Netko poput nje pojavi se jednom u 100 godina"

Ana Uršula Najev postigla je još jedan uspjeh u svojoj glazbenoj karijeri, rasprodavši koncert u Splitu.
Osim uspjeha na malim ekranima, Splićanku se posljednjih godina može slušati i u radijskom eteru i na pozornicama. Na jednoj takvoj pozornici, postavljenoj u dvorani Lora, Najev će sa sastavom Black Coffee nastupati 10. rujna u sklopu Teatra uz more, a ulaznice su rasprodane tjedan dana unaprijed.
Ana Uršula Najev - 3 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX
Ana Uršula Najev - 1 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX
Ana Uršula Najev - 2 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX
Ana Uršula Najev - 4 Foto: In Magazin
Iz tog razloga već je najavljen novi koncert koji će se održati 23. listopada.
"Od prve najave potražnja za ulaznicama za ovu glazbenu večer je velika i ne čudi nas što je koncert rasprodan tjedan dana unaprijed. Svi koji su imali prilike dosad poslušati Anu Uršulu i Black Coffee znaju kako ih očekuje jedna posebna glazbena poslastica. Potražnja je još uvijek velika te smo za sve koji nisu na vrijeme stigli pribaviti ulaznice dogovorili novi termin - 23. listopada u 20 sati u dvorani Lora. Ne sumnjamo kako će se i za novi koncert tražiti karta više jer ulaznice su već u prodaji", izjavio je jedan od organizatora Tadija Kolovrat.
Veliku pohvalu je dobila i od članova benda s kojim će nastupati.
Ana Uršula Najev i Momčilo Otašević Foto: Nova TV
Ana Uršula Najev Foto: Livio Andrijic/Cropix
Ana Uršula Najev Foto: Instagram
Ana Uršula Najev, Momčilo Otašević i Mara Brkić - 4 Foto: Sandra Simunovic/Pixsell
"U svojoj glazbenoj karijeri susretao sam se s raznim umjetnicima različitih profila, ali nešto poput Ane Uršule pojavljuje se jednom u 100 godina. Nevjerojatan talent, iznimna energija i emocija su stvari koje je čine, po mom skromnom sudu, trenutačno jednom od najboljih pjevačica u našoj zemlji, a i šire", kazao je Renato Švorinić, dodavši: "Lakoća s kojom izvodi američke standarde, ali i naše starije kompozicije, ono je što plijeni pozornost publike. Ona je ono nešto što daje Black Coffeeju 'forcu' da i nakon 32 godina muziciranja uživamo u svakom trenutku našeg koncerta."
Sama Ana Uršula još ranije je rekla kako ima dugačak popis uzora.
"Uzor mi je svaka individua koja me na bilo koji način impresionirala i inspirirala. Uzor mi je i imaginarna, bolja verzija mene kojoj težim", rela je za tportal.
