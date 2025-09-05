Rijetko pojavljivanje Sanje Doležal u javnosti zasjenila je preslatka pratnja

Sanja Doležal snimljena je sa štenetom toy pudla na otvaranju izložbe prijatelja Silvestra Dragoje Šomija.

Sanja Doležal pojavila se u javnosti prvi puta nakon nekoliko mjeseci. Jedan od razloga povlačenja jest smrt Marinka Colnaga u ožujku ove godine, što je 62-godišnja pjevačica i voditeljica teško podnijela.

Međutim, Sanja je ovih dana viđena u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju, gdje je otvorena izložba "Patide II" glazbenika i slikara Silvestra Dragoje Šomija, jednog od frontmena kultne grupe Neki to vole vruće.

Sanja Doležal - 2 Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Popularni pjevač već godinama se bavi i slikanjem, a upravo je Sanja Doležal bila jedna od njegovih najvećih podrška, koja je došla u preslatkoj pratnji. U pitanju je štene toy pudla, koji je tijekom otvaranja izložbe cijelo vrijeme bio u naručju naše pjevačice, inače velike ljubiteljice pasa.

Još od ranije, Sanja ima i čivavu, s kojim se pohvalila na fotografijama snimljenima za Božić.

Kako izgleda Sanjina kći, koju je dobila s pokojnim Nenadom Šarićem, pogledajte OVDJE.

Jednom je otkrila što bi bila da nije bila pjevačica Novih fosila, o čemu više čitajte OVDJE.

