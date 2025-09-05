Zgodni tata Momčilo Otašević okreće novu stranicu u životu: ''Ide neka nova faza!''

Zvijezda domaćih serija ''Kumovi'' i ''U dobru i zlu'' Momčilo Otašević okreće novu stranicu u životu. Njegova sedmogodišnja kćerkica Maša u ponedjeljak kreće u prvi razred pa u cijeloj obitelji vlada uzbuđenje. Kako se tata osjeća ususret prvom danu škole svoje mezimice te zašto već sanja o sljedećem odmoru, simpatični Crnogorac otkriva našem Davoru Gariću.

Dugo, toplo ljeto i odmor priveli su se kraju i za crnogorskog glumca Momčila Otaševića. Iako je već uskočio u radni ritam i snima nove epizode serije "U dobru i zlu", mislima je još uvijek na nekoj pješčanoj plaži.



''Izgleda da nikad nije dosta odmora. Imao sam nikad više odmora i prošlo mi je nikad brže! Jesam se psihički napunio, fizički se nisam odmorio sigurno jer je bilo aktivno!'', govori Momčilo.

Bezbrižne trenutke ljeta najradije je provodio s djecom - sinom Jakšom i kćerkicom Mašom.''Nisu oni zahtjevni. Čak kad sam na Cetinju, onda sam potpuno rasterećen, onda su samo igranje, izlasci, odlazak tamo, odlazak vamo, a ne mislim o doručku, ručku, večeri, ne mislim o robici, ne mislim ni o čemu, potpuno sam oslobođen, tko da imam tu privilegiju da se samo igram s njima, da samo budem s njima, da ih samo šetam, s planine na more, s mora na planinu i tako to''.

A upravo Mašu uskoro čeka novo, uzbudljivo poglavlje. U ponedjeljak kreće u prvi razred.

''Nekako je to došlo strašno brzo. To što su svi pričali ''vidjet ćeš za koliko će krenuti u školu'', sad ću ja drugima pričat ''vidjet ćeš za koliko će krenuti u školu''. To stvarno preleti, zaokupiralo je i nju, tako da sam i ja srećan, ide neka nova faza.



Je li i Momčilo jedan od onih roditelja koji dijete još prije škole nauče svim osnovama prvog razreda?



''Pa ne! Ja sam više pustio Mašu da uživa u životu jer kad škola počne gotovo je sa onim dotadašnjim životom, tako da neka uživa. Nekako razmišljam, završit će se i ta škola. Naravno da je bitno, lijepo i sve, ali završit će se i škola, nije možda najvažnija stvar na svijetu''.

No, znamo koja je zemlja zauzela posebno mjesto u njegovu srcu.



''Ja sam s Cetinja, Cetinje je na 650 metara visine. Evo opet vidiš reklama. Sve mi je na pola sata. Ja kad sam dolje, do jezera sam za 20 minuta, do Budve pola sata, dobro ajde, sezona, možda malo jače, do Lovčena, nacionalni park, opet pola sata, graničim s dva nacionalna parka, ja imam sve na pola sata. Može u jednom danu da se vidi puno toga i može da se naprave razne rute da čovjeku pamet stane, da ne možeš da vjeruješ da se svakih pola sata vožnje... evo recimo, moj sin je pitao, kad smo išli na jezero, prije desetak dana, išli smo u jedno selo koje se zove Dodoši, i sad puca pogled na jezero, nešto je bilo obklačno i probija sunce kroz te oblake. Jakša stoji na prozoru i pita ''Tata, koji je ovo svijet?!'' To je meni bilo strašno simpatično, dijete postavi takvo pitanje ''Koji je ovo svijet?'' To izgleda fascinantno stvarno''.



U glumačkom svijetu često frcaju iskrice između partnera, pa ljubavi planu i na setu. Upravo to se jednom dogodilo i Momčilu.

''Mislim da to i nije prečesto zapravo kad uzmeš koliko se tu vremena provodi, koliko se ljudi druže, ne dođe često, ali se može desiti''.



A ako mislite da su filmski poljupci uvijek romantični kao na malim ekranima - grdno se varate.

''Kad se ljubiš ispred kamere, tu je 20 ljudi i ljubiš se tačno tamo gdje treba da glava stoji za kameru, točno toliko sekundi, na tačno toj poziciji, tako da tu nema baš romantike''.

Jesen mu donosi brojne poslovne izazove. Kalendar ovog simpatičnog Crnogorca već je dobro popunjen.



''Predstave se igraju standardno, par predstava mjesečno imam sigurno, a plan je čekat Božić i Novu godinu. Čekat naredni odmor!''.

