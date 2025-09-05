Sjećate li se Susan? Evo čime se bavi 20 godina nakon "Prijatelja"

Jessica Hetch u seriji "Prijatelji" je glumila Susan Bunch, lezbijsku partnericu Rosove bivše supruge, a 20 godina nakon kraja serije može se pohvaliti uspješnom kazališnom karijerom.

Serija "Prijatelji" mnogima je obilježila razdoblje u životu, a mnoge glumce i danas prepoznajemo po liku kojeg su tumačili u barem jednoj od deset sezona.

Jessica Hetch gostovala je nekoliko sezona kao Susan Bunch, partnerice Rossove bivše supruge Carol (Jane Sibbett), a koliko je lezbijski par bio značajan za televiziju devedesetih, pokazuje i to da je NBC prije epizode "The One with the Lesbian Wedding" s njihovim vjenčanjem uspostavio telefonsku službu za žalbe, očekujući više tisuća pritužbi, no na kraju su zaprimljene četiri žalbe.

Galerija 9 9 9 9 9

Jessica Hetch - 3 Foto: YouTube/Screenshot

Jessica Hetch - 1 Foto: YouTube/Screenshot

Jessica Hetch - 8 Foto: YouTube/Screenshot

60-godišnja Hetch je od malih nogu pokazivala sklonost umjetnosti. Diplomirala je na prestižnoj Tisch School of the Arts na Sveučilištu New York, a nakon toga je započela karijeru u kazalištu, što joj je donijelo disciplinu i vještine koje su je lansirale u televizijski svijet.

Pratite li seriju "Prijatelji"? Da, stalno ju gledam preko streaminga!

Jesam, jednom

Nikad nisam pogledao "Prijatelje" Da, stalno ju gledam preko streaminga!

Jesam, jednom

Nikad nisam pogledao "Prijatelje" Ukupno glasova:

Ipak, prva veća uloga bila joj je ona Susan Bunch, koju je tumačila u 12 epizoda "Prijatelja". Lik Susan bio je važan za tadašnju televizijsku povijest jer je prikazao istospolni par u pozitivnom svjetlu, što je za to vrijeme bilo prilično revolucionarno.

Nakon uspjeha u Prijateljima, Jessica Hecht je nastavila graditi karijeru kroz niz značajnih uloga. Redovito se pojavljivala u hit serijama poput "Seinfeld", "Breaking Bad", gdje je glumila Gretchen Schwartz, te u Netflixovoj seriji "Special", za koju je 2020. godine nominirana za nagradu Emmy u kategoriji najbolje sporedne glumice.

Jessica Hetch - 5 Foto: Profimedia

Jessica Hetch - 3 Foto: Profimedia

Jessica Hetch - 2 Foto: Profimedia

Na velikom platnu Hecht je glumila u brojnim filmovima, među kojima su "Sideways", "Dan u New Yorku" i "Dan za pamćenje". Uz televiziju i film, Jessica je ostala vjerna kazalištu – dvaput je bila nominirana za nagradu Tony za svoj rad na Broadwayu, posljednji puta ove godine za predstavu "Eureka Day".

Od kolovoza 1995. udana je za redatelja Adama Bernsteina, s kojim ima dvoje djece te živi povučenim životom.

Unatoč tome što ju mnogi nisu voljeli, Susan Bunch jedan je od likova koji su uveli televiziju u 21. stoljeće što se tiče prava seksualnih manjina, a iza nje će uvijek stajati glumačka kameleonka Jessica Hetch.