Sjećate li se Susan? Evo čime se bavi 20 godina nakon "Prijatelja"

Jessica Hetch u seriji "Prijatelji" je glumila Susan Bunch, lezbijsku partnericu Rosove bivše supruge, a 20 godina nakon kraja serije može se pohvaliti uspješnom kazališnom karijerom.
Jessica Hetch gostovala je nekoliko sezona kao Susan Bunch, partnerice Rossove bivše supruge Carol (Jane Sibbett), a koliko je lezbijski par bio značajan za televiziju devedesetih, pokazuje i to da je NBC prije epizode "The One with the Lesbian Wedding" s njihovim vjenčanjem uspostavio telefonsku službu za žalbe, očekujući više tisuća pritužbi, no na kraju su zaprimljene četiri žalbe.
60-godišnja Hetch je od malih nogu pokazivala sklonost umjetnosti. Diplomirala je na prestižnoj Tisch School of the Arts na Sveučilištu New York, a nakon toga je započela karijeru u kazalištu, što joj je donijelo disciplinu i vještine koje su je lansirale u televizijski svijet.
Ipak, prva veća uloga bila joj je ona Susan Bunch, koju je tumačila u 12 epizoda "Prijatelja". Lik Susan bio je važan za tadašnju televizijsku povijest jer je prikazao istospolni par u pozitivnom svjetlu, što je za to vrijeme bilo prilično revolucionarno.
Nakon uspjeha u Prijateljima, Jessica Hecht je nastavila graditi karijeru kroz niz značajnih uloga. Redovito se pojavljivala u hit serijama poput "Seinfeld", "Breaking Bad", gdje je glumila Gretchen Schwartz, te u Netflixovoj seriji "Special", za koju je 2020. godine nominirana za nagradu Emmy u kategoriji najbolje sporedne glumice.
Na velikom platnu Hecht je glumila u brojnim filmovima, među kojima su "Sideways", "Dan u New Yorku" i "Dan za pamćenje". Uz televiziju i film, Jessica je ostala vjerna kazalištu – dvaput je bila nominirana za nagradu Tony za svoj rad na Broadwayu, posljednji puta ove godine za predstavu "Eureka Day".
Od kolovoza 1995. udana je za redatelja Adama Bernsteina, s kojim ima dvoje djece te živi povučenim životom.
Unatoč tome što ju mnogi nisu voljeli, Susan Bunch jedan je od likova koji su uveli televiziju u 21. stoljeće što se tiče prava seksualnih manjina, a iza nje će uvijek stajati glumačka kameleonka Jessica Hetch.