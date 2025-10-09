Prošlo je 35 godina od serije koja je obilježila generacije i promijenila televiziju

Ovih dana obilježeno je 35 godina otkako je na televiziji počela serija "Beverly Hills".

Kad je 4. listopada 1990. na televiziji Fox premijerno prikazana serija "Beverly Hills", 90210, malo tko je mogao pretpostaviti da će postati kulturni fenomen devedesetih.

Serija, koja se počela emitirati prije 35 godina, pratila je živote mladih ljudi u elitnom Beverly Hillsu, suočavajući ih s dilemama odrastanja, privilegijama, problemima i dramama koje nadilaze školsku svakodnevicu.

Kreator serije bio je Darren Star, dok je produkcijski pokretač bio legendarni Aaron Spelling, poznat po nizu popularnih televizijskih serija. Izvorna priča gradila se oko blizanaca Brandona i Brende Walsh (Jason Priestley i Shannen Doherty), koji se selе iz Minnesote u Beverly Hills zajedno s roditeljima, i njihovu prilagodbu novom okruženju: školskim pritiscima, društvenim razlikama i složenim odnosima, da bi kasnije potaknuli teme poput vršnjačkog pritiska, seksualnosti, droga, prosjačenja, mentalnog zdravlja i obiteljskih konflikata. Scenariji su se u početku koncentrirali na tinejdžerske teme, ali su s vremenom pratili likove i kroz fakultetske godine, odraslost i promjene u životima glavnih likova.

U prvoj sezoni serija nije odmah slavila velike rejtinge, ali je situacija promijenjena kada je Fox u ljeto 1991. emitirao nove epizode tijekom ljeta, dok su druge serije bile u reprizama. To je pomoglo da serija stekne publiku i popularnost. Od druge do pete sezone gledanost je rasla, pa je ponekad dolazila do impresivnih 14 % sharea, a glumci poput Priestleyja, Doherty, Lukea Perryja, Jennie Garth i ostalih postali su tinejdžerski idoli i zvijezde.

Na vrhuncu popularnosti cast serije bio je stalno na naslovnicama, glumci su imali obožavateljske zajednice, modni utjecaj, a mnogi su postali javne ličnosti i nakon serije. No kao i kod mnogih dugotrajnih serija, iza kulisa Beverly Hills, 90210 nije sve bilo bajno. Postojali su sukobi među glumcima, nesuglasice oko uloga i rivalstva – osobito među ženama u glumačkoj postavi.

Shannen Doherty i Jennie Garth imale su izravni sukob na setu. U intervjuima je Shannen spomenula kako se jedna šala pretvorila u ozbiljniji konflikt zbog kojeg su se Brian Austin Green i Ian Ziering morali umiješati. To je dovelo do odlaska Doherty iz serije, kao i njezina zahtjeva da se Garth ne pojavi na njezinu sprovodu kada je preminula u ljeto 2024. godine.

Kao što je često kod serija s mnogo sezona, rejting i energija s vremenom su se smanjivali. Glumci su počeli napuštati show ili mijenjati raspored, a priče su se usmjeravale prema odraslijim fazama života likova kao što su fakultet, karijera, brakovi i obiteljski problemi. U devetoj sezoni rejting je znatno opao, a ključne zvijezde poput Priestleya i Tiffani Thiessen napustile su show. Zbog loših rezultata gledanosti Fox je odlučio ukinuti seriju, a zadnja epizoda emitirana je 17. svibnja 2000. godine.

Unatoč tomu što su više puta pokušali ponovno pokrenuti seriju, originalna verzija ostala je ona koja se najviše pamti. Sada, s odmakom od gotovo tri desetljeća, predstavlja simbol jedne generacije bezbrižnosti u kojoj smo iskusili mnoge prve trenutke.

