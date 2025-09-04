Tko je naš mladi pjevač koji puni stranice Tiktoka svojim izvedbama najvećih domaćih hitova?

Kao dječak osvojio je publiku “Supertalenta”, a i danas izaziva pravu pomutnju gdje god zapjeva. Jakov Jozinović, glas iz Vinkovaca, očarao je Hrvatsku izvedbama domaćih i svjetskih hitova. Djevojke ga obožavaju, a ni Maja Šuput nije mogla sakriti oduševljenje. Više o njemu možete saznati u prilogu IN magazina.

TikTok scena dobila je neočekivanu zvijezdu: Jakova Jozinovića iz Vinkovaca. Posljednjih mjeseci male su šanse da niste naišli na video ovog mladog pjevača.



''Promijenilo mi je život u smislu da ja zapravo puno sad više još mogu živjet glazbu, što sam zapravo oduvijek i htio. Prezahvalan sam i dalje nisam svjestan. Tu rada ima jako puno još. Ovo je zapravo tek sami početak. Mislim da je ovo tek neki prvi val svega onoga što nadam se da me čeka''.

Njegova interpretacija Balaševićeve ''Olivere'' izazvala je lavinu videa na društvenim mrežama.



''Prvi put kad sam ju čuo, rekao sam sebi ja to moram izvoditi, jako je lijepa pjesma, svidio mi se tekst, sve mi se svidjelo i to je isto jako spontano krenulo, krenulo, gdje sam među... kao i svi drugi zapravo izvodio. Međutim, ljudima se u zadnjih pola godine jako svi dala ta moja izvedba. Gdje su svi zapravo počeli najviše to snimat. Pa nekako imam osjećaj kao da je to već postala polu moja pjesma, bez koje nigdje ne mogu doć'', govori Jakov.

Ali uz brojne obožavateljem došli su i komentari kritičara. Oni koji misle da ovaj 20-godišnjak pjeva samo o Đoletovoj ženi, griješe.



''Pjevam štošta drugo i volio bi da svi ti koji to misle dođu jednom na svirku, vjerujem da će bit prilike jer zpr je repertoar dosta raznolik. Nigdje ne nastupam ispod dva sata da pa će, često me moraju tjerat, sa bine, da završimo više'', kaže Jakov.

Ovaj talentirani student političkih znanosti svoje je glasovne sposobnosti prije 4 godine pokazao u Supertalentu.



''Sa 16 godina je to bio jako velik zalogaj, moram priznati, jako veliki auditorijum, jako velika publika gdje ti nisi siguran što zapravo publici iznijeti i što njima donijeti. A jedino što sam znao je donijeti im iskrenost i emociju i to mi je drago što je tako bilo, ali definitivno jedno iskustvo koje me izgradilo''.

Maja Šuput tada mu je predvidjela budućnost, kao i žensku publiku!

''Ja kažem da sam zapravo zbog žena, sve to pokreće i da bez njih ne možemo. Tako da sam zahvalan, one su ti koji me guraju i one su te osobe zbog kojih ću vrlo vjerojatno u ovoj karijeri uspjeti ako Bog da''.

A svim znatiželjnim obožavateljicama možemo reći kako je Jakov slobodan. I nije u aktivnoj potrazi za onom pravom!



''Ja mislim da se djevojka ne traži, ja mislim da to dođe. I to je možda jedan od razloga zašto ja trenutno jesam slobodan jer ne potencijam to. Znači, znači ako to dođe i ako to dođe prirodno, iskreno, apsolutno ću to punih ruku, raširenih ruku prihvatiti''.

Jakov osvaja glasom, osmijehom i X faktorom, a uskoro stiže i autorska glazba.



''Radimo na tome. Kroz neki mjesec dana izlazi prvi single, a koji će zapravo i najaviti EP mini album, koji će izaći, nadam se, što prije''.

U studiju mu najveću potporu daje prijatelj i kolega glazbenik Matija Cvek.



''S Cvekom ćemo raditi sve što možemo. On će mi pomoći u svemu, što god može. Vjerujem mu i vjerujem da će ta glazba biti iskrena, emotivna i dobra i da će to trajati''.

Ovaj mladi Slavonac s punim pravom sanja velike snove, a već zna gdje želi biti za 10 godina.



''Upravo ispred zgrade ispred koje stojimo. Odnosno, iza zgrade ispred koje stojimo. To je Arena Zagreb. Mislim, to je od malena bila moja želja. Želja je ta ostala. Samo je sve veće i veće i to je zapravo jedan od mojih, jedan od onih razloga koji me guraju zapravo da ja sve ovo radim i da jednog dana si uspijem priuštiti ovako nešto'', otkrio je.

Ako mislite da ga već sada viđate posvuda, prava priča Jakova Jozinovića tek počinje.

