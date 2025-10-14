Što sve skriva luksuzna jahta na kojoj je bivši premijer snimljen s pjevačicom?

Katy Perry i Justin Trudeau snimljeni su na njezinoj jahti Caravelle, koja je izgrađena u Nizozemskoj 1965. godine.

Da su Katy Perry i Justin Trudeau novi i neočekivani par, više nije tajna jer svjetski mediji još od srpnja pišu da su zajedno. Vijest su potvrdile i nove fotografije na kojima 41-godišnja pjevačica i 53-godišnji bivši kanadski premijer izmjenjuju nježnosti na njezinoj 24 metara dugačkoj jahti Caravelle uz obalu Sante Barbare.

Perry je prekinula višemjesečnu šutnju o novoj romansi na koncertu u Londonu dobacivši duhovitu dosjetku publici.

"London, Engleska! Ovako izgledate u ponedjeljak navečer nakon cijelog dana na poslu i u školi? Nije ni čudo što se stalno zaljubljujem u Engleze... ali ne više", izjavila je Perry, nakon čega je dobila neočekivanu bračnu ponudu iz publike, ali ju je morala odbiti.

"Da si me to pitao prije 48 sati!" poručila je kroz smijeh.

Čini se da se pjevačica dobro zabavljala s Kanađaninom prije odlaska na europski dio turneje u jahti koja je već neko vrijeme u njezinu vlasništvu. Izrađena još 1965. godine, Caravelle je bila dio serije suradnje Feadship – Riva, a u izvorima se navodi da je jahta ranije nosila imena poput Quien Sabe ili Absolute.

Prema podacima dostupnim na portalu Yacht Charter Fleet i De Valk brokera, dugačka je 23,95 metara, široka oko 5,12 metara, dok je gaz gotovo dva metra. Vanjski dizajn potpisao je Carlo Riva, a interijere također potpisuje kuća Riva / Caro Riva u suradnji s tvrtkom De Voogt za navalnu arhitekturu.

Drveno nadgrađe i detalji u drvu, zajedno sa stilski profinjenim drvenim i čeličnim elementima, daju jahti klasičan, ali i profinjen izgled, a njezin životni vijek produžen je nakon više restauracijskih procesa.

Može primiti do osam osoba, a na njoj se nalaze oko tri člana posade i kapetan.

Caravelle je samo jedan od dragocjenih stavki u bogatom portfelju Katy Perry, koja ne krije da joj je Justin Trudeau izliječio slomljeno srce nakon prekida s Orlandom Bloomom.

