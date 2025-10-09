Mladi Vinkovčanin priznao da mu je inbox užaren od poruka obožavateljica: ''Kažu da bi me ženile sutra!''

Nakon sportskih uzbuđenja, prelazimo na nježnije note. Mladi Mostarac Josip Palameta predstavio je nove pjesme i otkrio da će uskoro zaploviti u bračnu luku. Njegov prijatelj Faris Pinjo ispričao je sve o svojoj svadbi, a mladi Jakov Jozinović priznao da mu je inbox užaren od poruka obožavateljica. Priču možete pogledati u prilogu IN magazina.

Mladi mostarski glazbenik Josip Palameta predstavio je svoj novi EP "Zaviri pod kožu", a upravo tom pjesmom odlučio nas je pustiti dublje u svoj svijet, iskren, emotivan i pun života. Na toj pjesmi radio je s Farisom Pinjom te pokazao da njihova kemija nije slučajna.

''S Farisom je svaka suradnja, od doručka, kave, ručka, večere ili izlaska ili svirke, svaka je nepredvidljiva i jako zanimljiva i zabavna kao što je i sam. Fare je jedan od najtalentiranijih likova s kojim ja volim raditi, pisati, stvarati, zato što se doslovno međusobno upotpunjujemo na način da jedan drugom dodajemo ili vadimo stvari točno u pravo vrijeme. Uživam raditi s tim čovjekom, volim ga kao brata i znam da ćemo raditi još milijun pjesama do kraja naših života'', govori Josip Palameta.

Uz glazbene, Josip niže i ljubavne uspjehe. S jednom od poznatih sestara Palić, Mihaelom Karlom, dijeli i život i pozornicu, a uskoro će uploviti u bračnu luku.

''Naravno da planiram, mi smo zaručeni, Mihaela Karla i ja, ona pjeva večeras s nama, ona je najbolji mladi ženski vokal, ne zato što je moja, ja sam to mislio i prije nego što smo bili skupa. Svadba nam slijedi brzo, brže nego što ljudi misle'', govori Palameta.

Josip i Mihaela Karla pravi su dokaz da ljubav i glazba čine savršen duet.

''Oslanjam se na njezinu kreativnost, što znači da je ona apsolutno dio svega toga i prelijepo je'', govori Josip.

A ljubav je obilježila i ljeto njegova prijatelja Farisa Pinje. Sudbonosno 'da' izrekao je daleko od svjetala reflektora.

''Mislimo da je ljubav nešto intimno, lijepo i da treba da bude u krugu najbližih ljudi. I nekako je bilo, ajmo reći, romantično, fino, bili su tu naši prijatelji. Josip i ekipa su me iznenadili, donijeli su instrumente, imali smo jam session. I meni je to bilo jednostavno vjenčanje iz snova'', piča Faris Pinjo.

Farisova supruga Amina Kajtaz profesionalna je plivačica, ali Faris i dalje više voli plivati u glazbenim vodama.

''Pa ono, ja koliko mogu dam od sebe, ali više treniram glasnice nego mišiće'', govori Faris.

Na promociji se pojavio i Matija Cvek, poznat po emotivnim tekstovima u kojima često otkrije i dijelove sebe.

''Nijedan autor baš ne može pisat ako ne počne sam od sebe, pa onda generalno je sve nekako istinito i iza svega stoji neka priča, a postoji i onih 20% mašti na volju pa onda i to malo, ne bih rekao uljepšam, ali doradim'', govori Matija.

I dok inspiracija zna katkad zastati, Matija vjeruje da se najviše dobiješ kada najmanje očekuješ.

''Najčešće se najbolje stvari dogode kad ja to ne želim. Puno se trudim i puno nešto kao vježbam i pokušavam složiti i da bude suvislo i ne ide mi danima, tjednima i onda samo na jedanput u nekoj šetnji se sve samo raspiše i napiše i napravi, točno onako kako bih htio i za što mislim da je najbolje. Tak da ustvari, eto, onda kad ne razmišljaš puno o tome, onda se najbolje stvari događaju'', kaže Matija.

A uz Cveka raste i njegov mladi učenik Jakov Jozinović, čiji šarm i glas osvajaju društvene mreže. Za svojeg učitelja ima samo riječi hvale.

''Kad se ugase kamere, čak možda još i bolji. Nevjerojatno je koliko se daje u posao prvenstveno za sebe, onda i za ljude oko sebe. Ja sam prezahvalan što je on oko mene i što mi pomaže oko svega'', kaže Jakov Jozinović.

Sve veća popularnost odrazila se i na Jakovljev inbox, koji je zatrpan brojnim porukama obožavateljica.

''Pa slatke su mi kad mi se jave da bi me ženile sutra, to mi je zanimljivo recimo. A ono, uvijek bude nekih poruka, ali to je sve isto ono nekako normalno i valjda sastavni dio toga svega, ali da, naravno da se zbog njih to sve najviše pokreće i radi. Cijela ova industrija'', govori Jakov.

Ljubav, prijateljstvo i glazba tri su akorda koja uvijek sviraju istu melodiju. A ovi glazbenici pokazali su da najveći hit nije pjesma, već ljudi koji je stvaraju i snovi koje žive svakog dana.

