Samo za In magazin tvorci legendarne Macarene prisjetili se kako je nastala ova pjesma i ples

Svi se sjećamo zaraznih ritmova svjetskog hita Macarena. Španjolski duo Los del Río stvorio je pjesmu koja je postala fenomen i plesni simbol jedne ere. Danas, više od tri desetljeća kasnije, ''Macarena'' na plesnim podijima diljem planeta i dalje okuplja generacije. Gdje su danas, zna naša Dijana Kardum, a sve pogledajte u prilogu IN magazin.

Priznajte, ovi pokreti svima su nam dobro poznati. A prošlo je 30 godina, otkad je svijet zaplesao u istom ritmu. Macarena – pjesma španjolskog dua Los del Río – postala je globalni fenomen, ušla u povijest pop kulture i pokrenula milijune ljudi na ples. Priča je počela sasvim slučajno - na jednoj obiteljskoj zabavi u Caracasu.



''Bio sam na zabavi obitelji Cisneros, a tamo je bio i predsjednik Venezuele, Carlos Andrés Pérez. Rekao sam jednoj djevojci: ‘Daj svome tijelu radost, Magdalena… Ali ja imam kćer koja se zove Esperanza Macarena. I izostavio sam Magdalenu i ostavio Macarenu. Tako je nastala pjesma Macarena, koja se sluša na svim kontinentima. Ah, Macarena!'', govori Rafael Ruiz.



''I tako se uvijek sjetimo njegove kćeri i on i ja. Macarena je njegova kćer'', priča Antonio Romero.



I dok su već imali uspjeha u Španjolskoj s pjesmom ''Sevilla tiene un color especial'', Macarena ih je katapultirala u svjetsku orbitu. Plesali su je mladi, stari, umjetnici, sportaši, pa čak i predsjednici.



''Clinton, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, koristio je pjesmu Macarena tijekom predizborne kampanje. Za nas je to bilo nešto za što ćemo mu zahvaljivati cijeli život. Posebno jer je uspio natjerati svijet da zapleše. Svijet nije lako pokrenuti. Ako ga pokreneš pjesmom, zaista si uspio. Ponosno mogu reći da nema ništa važnije od toga što sam uspio pokrenuti sve kontinente i što svi uživaju u pjesmi koju sam stvorio, a zove se Macarena'', pričaju.

Prošle godine na TikToku pjesma je postala predmet rasprava jer su neki tek sad otkrili o čemu zapravo pjeva. Osim teksta, mitski status dobio je i ples, za koj također postoje brojne anegdote.

''Što se tiče plesa, ima puno humora jer, u svakoj zemlji u koju smo išli, rekli su da su ga oni izveli. Tako je, i možda su u pravu. Zašto? Zato što jednom pomiču ruke na jedan način, a drugi na drugi način. Pompom, pompom. Ali ruke su iste.

To je Božje čudo koje mi nikada nećemo imati. Ne, nemoguće platiti, Antonio. To se ne može platiti. To čudo, Bog je učinio čudo za nas. I ove godine nam daje poklon, kao što je rekao Antonio, s ovom obitelji koja je najveća u glazbenom svijetu''.

Takav globalni uspjeh poslije im se više nije ponovio. Danas, nakon više od pola stoljeća karijere, Los del Río i dalje s istim žarom putuje svijetom i slavi život glazbom.

''Više nemamo 20 godina. Ni 25, ni 50. Već smo prešli granicu od 50. Imamo 50 plus PDV. Stoga moramo sebe čuvati i preuzimati poslove koji nas stvarno zanimaju i koji su zabavni. Ne poslove koji te prisiljavaju da mrziš glazbu. Moramo se brinuti o glazbi, zabavljati se s glazbom, uživati s glazbom i onoga dana kada to ne postoji, ja ću otići kući svojoj obitelji''.

''Glazba je najljepša na svijetu. A ako sada možemo uživati u njoj i istovremeno uživati u obitelji, zašto to ne bismo učinili?''.

No i dalje ne miruju, obilaze svijet na turneji sa svjetski proslavljenim violinistom Andreom Rieom.

''Pa počelo je 2018. godine, bilo je iskustvo ovdje, prvi put ovdje u Maastrichtu i bilo je divno upoznati ovu veliku glazbenu obitelj, za nas je to bila pravo zadovoljstvo. Pa za nas nije lako, jer imamo jako puno turneja po Španjolskoj i Americi, ali kad se stvari rade na vrijeme, zaista smo mogli odabrati dane

koje je potrebno Andrésu Ríu da budemo s njim. I zaista smo jako sretni, danas radimo prekrasnu europsku turneju, u Njemačkoj, Engleskoj, znate već, zemljama Arapskog poluotoka. Toliko puno kilometara!''-

A upravo s Andreom Rieum moći ćete ih vidjeti u zagrebačkoj Areni 26. studenog, kada će, vjerujemo, malo tko ostati mirno sjediti na svojem mjestu.

