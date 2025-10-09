Victoria Beckham borila se s poremećajem koji je skrivala i od vlastite obitelji

Victoria Beckham u svojoj novoj dokumentarnoj seriji otkrila je da se borila s poremećajem prehrane.

Victoria Beckham otkrila je da je patila od poremećaja prehrane, o kojem je naučila lagati kako bi ga skrila čak i od svoje najbliže obitelji.

U svom dugo očekivanom Netflixovu dokumentarcu bivša Spice Girl priznaje kako joj se nije sviđalo ono što je vidjela u ogledalu, pa je počela kontrolirati svoju težinu na način koji opisuje kao iznimno nezdrav.

Victoria Beckham Foto: Profimedia

Victoria Beckham - 11 Foto: Profimedia

Njena patnja počela je još u srednjoškolskim danima na kazališnoj akademiji, kada je bila tinejdžerica, ali o tome nije bila iskrena čak ni prema svojim roditeljima, Tonyju i Jackie.

''Stvarno sam počela sumnjati u sebe i nisam se sviđala sama sebi. Dopustila sam da me to pogodi, nisam znala što zapravo vidim u ogledalu. Jesam li debela? Jesam li mršava? Ne znam – izgubiš osjećaj za stvarnost. Bila sam vrlo kritična prema sebi. Nisam voljela ono što sam vidjela. Bila sam sve – od porky Posh do skinny Posh – i to je bilo teško. Nisam imala kontrolu nad onim što se o meni pisalo ni nad slikama koje su se objavljivale, pa sam željela barem nešto kontrolirati. Mogla sam kontrolirati odjeću, mogla sam kontrolirati težinu. Kontrolirala sam ju na iznimno nezdrav način. Kad imaš poremećaj prehrane, postaneš jako dobar u laganju. Nikada nisam bila iskrena o tome s roditeljima. Nikada o tome nisam javno govorila – to te stvarno pogodi. Kad ti stalno govore da nisi dovoljno dobra... Mislim da me to pratilo cijeli život.''

Victoria Beckham, David Beckham - 5 Foto: Profimedia

Victoria Beckham - 10 Foto: Profimedia

Victoria, koja je postala svjetski poznata sredinom 90-ih s grupom Spice Girls, prisjetila se i trenutka kada ju je voditelj Chris Evans uživo na televiziji u svojoj emisiji TFI Friday (na Channel 4) izvagao kako bi provjerio je li izgubila trudničku težinu, samo nekoliko mjeseci nakon što je 1999. rodila svog prvog sina, Brooklyna.

Iako se tada smijala, danas otkriva koliko ju je to pogodilo kao tada 25-godišnju mladu majku.

''Izvagali su me na nacionalnoj televiziji. 'Stani na vagu, jesi li izgubila težinu?' Smijali smo se i šalili o tome, ali bila sam stvarno, stvarno mlada i to boli.''

David i Victoria Beckham - 2 Foto: Instagram

David i Victoria Beckham (Foto: Profimedia) Foto: profimedia

Victoria opisuje kako su njezini problemi sa samopouzdanjem počeli kad je bila tinejdžerica i upisala Laine Theatre School u Epsomu, u Surreyju – školu koju su njezini roditelji financirali tako što su ponovno podigli hipoteku na svoju kuću u Goffs Oaku, Hertfordshire.

Otkriva da, unatoč trudu, nije bila najbolja plesačica ni pjevačica, ali i da se izgledom razlikovala od svojih kolegica.

''Nisam izgledala kao većina drugih djevojaka. Tada sam počela dobivati puno kritika na račun izgleda i težine. Sjećam se da mi je ravnatelj škole rekao: 'Na kraju predstave mi ćemo vas samo spustiti s užeta. Vi djevojke možete biti spuštene odozgo', što je značilo da nismo izgledale jednako privlačno kao druge, 'pa ćemo vas staviti otraga.'''

Njezina majka Jackie dodaje da su joj govorili: ''Predebele ste. Bit ćete otraga.''

''To ju je sigurno pogodilo. Jako je glupo nekome reći da je debeo.''

David i Victoria Beckham (Foto: Profimedia) Foto: profimedia

Spice Girls - 7 Foto: Profimedia

Spice Girls - 5 Foto: Profimedia

U svom dokumentarcu otkrila je i pomalo tužan razlog zašto se u javnosti gotovo nikad ne smije. Više pročitajte OVDJE.

OVDJE pogledajte kako izgleda carstvo Beckhamovih vrijedno 111 milijuna funti.

Victoria Beckham - 9 Foto: Profimedia

Podsjetimo, Victoria je premijeru svoje serije imala sinoć u Londonu, kako je sve prošlo pogledajte OVDJE.

