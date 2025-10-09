Večer koju je čekala cijeli život: Ni važan izostanak nije omeo veliki trijumf Victorije Beckham!

U Londonu je održana premijera dokumentarca o životu Victorije Beckham, koja je okupila sve osim jedne osobe.
Nekadašnja pjevačica, a sada poduzetnica i vlasnica istoimenog modnog brenda, u Londonu je imala veliku premijeru svog trodijelnog dokumentarca "Victoria Beckham", koji će biti dostupan na streaming-servisu Netflix, a pokazuje put od članice sastava Spice Girls, preko supruge nogometne zvijezde do uspješne modne dizajnerice.
Dobro raspoloženje nije omela ni odsutnost najstarijeg sina Brooklyna, s kojim je posljednjih mjeseci navodno u napetim odnosima, no zato su uz Victoriju bili njen suprug David Beckham, sinovi Romeo i Cruz, Cruzova djevojka Jackie Apostel, kći Harper, roditelji Jackie i Tony Adams te sestra Louise.
"Hvala mom suprugu koji me nagovorio – zapravo natjerao – da ovo napravim. Hvala mojoj djeci: Brooklynu, Romeu, Cruzu, Harper… i Davidu. Oh ne, on nije dijete!" izjavila je Victoria. "Ovaj proces me natjerao da shvatim da sam – dovoljna. Bio je to emotivan put, godina intenzivne terapije i dubokog promišljanja."
Osim obitelji, na premijeru su stigle i njezine bivše kolegice iz Spice Girls: Geri Halliwell-Horner, Emma Bunton i Melanie Chisholm, a nedavno udana Melanie Brown poslala joj je cvijeće i poruku podrške. Ovo manje okupljanje djevojaka, koje su također našle mjesto u dokumentarcu, razveselilo je Victoriju.
"One su golem dio njezina života i priče – i važno joj je da su prikazane i u dokumentarcu", poručio je izvor blizak Victoriji.
Zvjezdanu premijeru pohodili su i slavni gosti poput Eve Longorije, Toma Forda i Rolanda Moureta.
U dokumentarcu Victoria je prvi put progovorila o poremećaju prehrane koji ju je pratio godinama, otkrila je kako nije voljela ono što je vidjela u ogledalu te je počela kontrolirati težinu na nezdrav način. Prisjetila se i ponižavajućeg trenutka iz 1999. kada ju je voditelj Chris Evans javno izvagao u emisiji "TFI Friday" samo nekoliko mjeseci nakon poroda, kao i borbu s modnim poslom koji je godina bio na rubu propasti.
Iako je Brooklynov izostanak bacio malu sjenu na večer, premijera je bila trijumf za Victoriju – žena koja je izgradila karijeru, obitelj i identitet na vlastitim uvjetima.
