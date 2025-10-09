Naš zgodni pjevač ima novi imidž! Uspoređuju ga s fatalnim Kolumbijcem

Mladi glazbenik na društvenim je mrežama objavio niz fotografija kojima je pokazao veliku promjenu.
Naš glazbenik Tomislav Marić ToMa iznenadio je pratitelje na Instagramu novim izgledom.3 vijesti o kojima se priča ''Djelujem iz sjene...'' Tko je sin jedinac Halida Bešlića? Zadesila ga je slična sudbina kao i oca dirljiv prizor Sin Halida Bešlića stigao među Sarajlije koje su pjevale očeve pjesme postala klasik! Jednu pjesmu Halida Bešlića odbilo je čak 15 pjevača, a onda je u njegovim rukama postala hit!
Skraćena kosa, uredna brada i – obrijana crta kroz obrvu – sve su to detalji koji su mu dali svjež i urban izgled.
''Narašće'', kratko je napisao uz niz fotografija.
Tomislav Marić ToMa Foto: Instagram
Pogledaji ovo Zanimljivosti Fanovi ne žele da im se vrati novac za koncert Halida Bešlića koji se trebao održati u Areni Zagreb
Njegova promjena izazvala je niz reakcija na društvenim mrežama.
Tomislav Marić ToMa Foto: Instagram
''Ajme ne'', ''Odlično'', ''Top'', ''Dobra ti je frizura, ma na tebi je sve super'', ''Predobro'', ''Super'', ''Zgodaaan'', ''Sada si još zgodniji'', ''Mali je opasan kada krene u grad'', ''Bolje je ovako milijun puta nego kada je duža'', ''Opasan'', ''Prezgodan'', ''I ova ti odlično stoji frizura'', dio je komentara s Instagrama, a pojedini su ga zbog novog imidža usporedili s kolumbijskim pjevačem, Malumom.
Galerija 27 27 27 27 27
Pogledaji ovo Celebrity Veliki intervju s Rominom Knežić: ''Neke vijesti nisu samo informacije, one su nečiji život, nečiji gubitak, nečija nada''
Glazbenik je nedavno podijelio i fotku iz djetinjstva, a kako je izgledao tada, pogledajte OVDJE.
Tomislav Marić ToMa - 1 Foto: Tomislav Marić ToMa/Instagram
Tomislav Marić ToMa - 5 Foto: Tomislav Marić ToMa/Instagram
Inače, prošle godine javnost je šokirala vijest da se razveo od supruge Marine nakon tri godine braka.
Više detalja pročitajte OVDJE.
Tomislav Marić ToMa - 2 Foto: Vedran Metelko/Dallas Records
ToMa se istaknuo u našoj emisiji "Tvoje lice zvuči poznato", a više o tome pročitajte OVDJE.
Tomislav Marić ToMa - 3 Foto: Nova TV
1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Maja i Šime više se ne razdvajaju! Nakon splitske fešte završili u društvu gradonačelnika
1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Večer koju je čekala cijeli život: Ni važan izostanak nije omeo veliki trijumf Victorije Beckham!
Pogledaji ovo Celebrity Shrvana Alka Vuica javila se iz Sarajeva, koje je pjevalo Halidu: ''U svojoj muci koju si prolazio...''