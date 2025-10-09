Naš zgodni pjevač ima novi imidž! Uspoređuju ga s fatalnim Kolumbijcem

Mladi glazbenik na društvenim je mrežama objavio niz fotografija kojima je pokazao veliku promjenu.

Naš glazbenik Tomislav Marić ToMa iznenadio je pratitelje na Instagramu novim izgledom.

Skraćena kosa, uredna brada i – obrijana crta kroz obrvu – sve su to detalji koji su mu dali svjež i urban izgled.

''Narašće'', kratko je napisao uz niz fotografija.

Tomislav Marić ToMa Foto: Instagram

Njegova promjena izazvala je niz reakcija na društvenim mrežama.

Tomislav Marić ToMa Foto: Instagram

''Ajme ne'', ''Odlično'', ''Top'', ''Dobra ti je frizura, ma na tebi je sve super'', ''Predobro'', ''Super'', ''Zgodaaan'', ''Sada si još zgodniji'', ''Mali je opasan kada krene u grad'', ''Bolje je ovako milijun puta nego kada je duža'', ''Opasan'', ''Prezgodan'', ''I ova ti odlično stoji frizura'', dio je komentara s Instagrama, a pojedini su ga zbog novog imidža usporedili s kolumbijskim pjevačem, Malumom.

Glazbenik je nedavno podijelio i fotku iz djetinjstva, a kako je izgledao tada, pogledajte OVDJE.

Tomislav Marić ToMa - 1 Foto: Tomislav Marić ToMa/Instagram

Tomislav Marić ToMa - 5 Foto: Tomislav Marić ToMa/Instagram

Inače, prošle godine javnost je šokirala vijest da se razveo od supruge Marine nakon tri godine braka.

Više detalja pročitajte OVDJE.

Tomislav Marić ToMa - 2 Foto: Vedran Metelko/Dallas Records

ToMa se istaknuo u našoj emisiji "Tvoje lice zvuči poznato", a više o tome pročitajte OVDJE.

Tomislav Marić ToMa - 3 Foto: Nova TV

