Evo zašto je naš pjevač pomalo strepio zbog Vesne Pisarović i njenog kultnog nastupa: "Nemoj se naljutit!"

Tomislav Toma Marić se u sedmoj emisiji showa Tvoje lice zvuči poznato transformirao u Vesnu Pisarović.

U sedmoj emisiji showa "Tvoje lice zvuči poznato" led je probio Tomislav Toma Marić svojom transformacijom u našu pjevačicu Vesnu Pisarović s pjesmom "Sasvim sigurna".

"Ako sam u pravu, mislim čak da je ovo prva Vesna u TLZP-u. Hmm, kako skidam Vesnu? To je onako malo, ne mogu reći upitno, teška je ona za skinut. Valjda mi je to stresno jer se dosad baš nisam proslavio ženskim ulogama, valjda će mi dati par bodova više za Vesnu. Sasvim siguran sam da će ovo biti najuspješnija moja ženska transformacija dosad, nadam se bar. Vesna, nemoj se naljutit!", najavio je Toma uoči nastupa.

Pogledaji ovo Celebrity Što će u Žepču reći kada svojeg sugrađana vide ovakvog? "Poslali smo ga u Zagreb, bio je normalan..."

"Bio si izuzetno senzualan, ženstven, bio si jako zavodljiv, dopustit ćeš mi tu drskost. Imao si divan glas, inače imaš divan glas. Koliko je to sve imalo veze s Vesnom Pisarović, vidjet ćemo po ocjenama", poručio mu je nakon nastupa Goran Navojec.

"Sasvim sigurna sam ja da je danas Goran htio imati ovakvu kosu, jer kako si ti išao s glavom, išao je on. Toma, ti si pokazao sve svoje talente kroz emisije, već smo skoro došli do pola puta. Ti super pjevaš i super nas zabavljaš", zaključila je Minea.

Pogledaji ovo Celebrity Što će u Žepču reći kada svojeg sugrađana vide ovakvog? "Poslali smo ga u Zagreb, bio je normalan..."

"Toma, ti si kralj! Ovo je bio nastup s Dore i apsolutno si skinuo Vesnu Pisarović od a do ž. Ono što se meni kod tebe sviđa je to što si sve sigurniji u ženskim transformacijama, ovo je bilo sjajno i bio si mi odličan" pohvalio ga je Mario Roth.

"Majke mi, ja ga gledam, to više nije imitacija, to je uživanje, on se našao. Ti toliko uživaš, hvala ti", dodao je Enis.

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Zanimljivosti Enis Bešlagić otkrio tajnu koju su on i Mešin čuvali sa seta omiljene Naše male klinike: "Samo da znate..."

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Minea u haljini s golim ramenima i neobičnim rukavima osvanula u stilu holivudske dive, o ovom će se izdanju još pričati sigurno