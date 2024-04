Ovom transformacijom potpuno je osvojio žiri, a sad priznaje: ''Toga me najviše strah, a prvi put ću i suknju nositi''

U uskrsnom raspoloženju protekla je posljednja epizoda showa Tvoje lice zvuči poznato, u kojoj je posebno zablistao Tomislav Marić Toma. S popularnom pjesmom ''Believer'' Imagine Dragonsa pokazao je zavidan vokalni raspon te odnio pobjedu. Dojmove je podijelio s našom Mateom Slogar za In magazin.

Imagine Dragons i Toma bili su dobitna kombinacija u posljednjoj epizodi showa Tvoje lice zvuči poznato. Toma je odnio pobjedu, a tomu je zasigurno pridonijela činjenica da se u ovoj pjesmi u potpunosti pronašao.



TON: Tomislav Marić Toma

''Meni je engleski jezik nekako primaran po pitanju glazbe koju slušam, konkretno Imagine Dragons je grupa koju i privatno slušam i na playlisti mi je tako da sam se od početka radovao kad je gljiva dala Dana Reynolds jer sam znao da ću uživat kakav god rezultat bio, da će to bit neka transfomracija po mom guštu i ispostavilo se da sam ju dobro napravio'', zaključio je Toma.



Toma kao radijski voditelj playliste zna kao od šale tako da njega gotovo nijedna pjesma ne može iznenaditi, a prednost daje stranima.



''Odrastao sam na toj glazbi tako da po defaultu ju više volim mada što sam nekako stariji sve više otkrivam domaću glazbu koju prije nisam slušao, a sad jako volim tako da širi se taj glazbeni dijapazon'', priča Toma.



Toma je odnio pobjedu prema ocjenama žirija i ostalih kandidata, a kada dobije priznanje od kolega, koji se cijelog tjedna, kao i on, izrazito trude, posebno je ponosan.



''Kandidati prolaze te sve cikluse i proba i plesnih i vokalnih i sate i sate što sjedimo u stolici da nam se maska napravi. To je nagrada od ekipe koja razumije cijeli taj proces'', kaže Toma.



U svaki proces transformacije Toma se uistinu uživi, pa mu nije teško ni prema potrebi uskočiti u štikle.



''Bila je Nina Badrić u trećoj emisiji, Albina u četvrtoj emisiji sad sam Imagine Dragons al evo vraćam se na štikle jer mi stiže Meghan Trainor'', govori.



''Najavile su mi cure iz šminkeraja da će mi kosa predstavljati problem jer Meghan Trainor ima ogromnu kosu i dvije kikice na glavi i da će to jako boljet imat 12 sati na glavi i moram priznat da me toga možda najviše strah i prvi put nosim suknju dosad nisam nosio'', kaže.



Tomu s pletenicama i u suknji vidjet ćemo iduće nedjelje u showu Tvoje lice zvuči poznato.

